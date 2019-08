Monheim : Friedenskirche ist jetzt ein Denkmal

Die Friedenskirche in Baumberg steht aufgrund ihrer ungewöhnlichen Architektur unter Schutz. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Auf Grundlage eines LVR-Gutachtens wurde das Bauwerk von Walter Maria Förderer in die Denkmalliste der Stadt Monheim eingetragen.

Die Friedenskirche ist ein Denkmal. Bereits im Februar erfolgte die Eintragung in die Denkmalliste der Stadt, berichtet Anett Mesletzsky von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt. Die „innen wie außen vollständig in Sichtbeton ausgeführte“ Kirche und das Gemeindehaus stünden „exemplarisch für die künstlerisch radikale Handschrift Förderers, der, von der Bildhauerei herkommend, als Architekt begehbare Skulpturen schuf“, hatte Dr. Sven Kuhrau vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege in seinem Gutachten dargelegt.