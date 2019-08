Monheim : Naturfreund führt durch die spätsommerliche Kämpe

Monheim Der Sommer hat zuletzt noch mal mächtig aufgedreht – und doch ist sein Ende in Sicht. Der Herbst mit seiner Vielfalt in der Natur steht vor der Tür. Anlass für Auenerlebnisbegleiter Ralf Meinhold, am Sonntag, 1. September, Naturverbundene durch die Urdenbacher Kämpe zu führen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Gutmann

Dabei werden die verschiedenen Wiesenarten, die schrittweise Rheinverlagerung sowie Wissenswertes über das ehemalige Römerkastell und jetzige Haus Bürgel vorgestellt. Die Führung beginnt um 11 Uhr am Wanderparkplatz Baumberger Weg (Piel’s Loch) am Ortsausgang von Urdenbach. Die etwa dreistündige Führung kostet 5 Euro pro Person. Ralf Meinhold bittet um Anmeldung unter Tel. 0211 7009161 oder ra.mei-res@web.de.