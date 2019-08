Kreis Heinsberg : Umfrage zum Ehrenamt im Katastrophenschutz

Kreis Heinsberg Um dabei zu helfen, die Sicherheit im Land auf Dauer zu gewährleisten, startete das NRW-Innenministerium Mitte Juli eine große Umfrage zum Ehrenamt im Katastrophenschutz.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle aus Hückelhoven-Kleingladbach weist auf die Umfrage hin. Vor allem sollen die Fragen beantwortet werden, was Menschen dazu motiviert, ehrenamtlich tätig zu werden, aber auch was sie bisher daran hinderte. Sowohl Ehrenamtliche im Katastrophenschutz, aber auch die Allgemeinbevölkerung sind aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligen.