Termine in Heinsberg und Waldenrath : Sommerliche Orgelkonzerte

Interessante Orgelkonzerte auch in Heinsberg und Waldenrath bietet das Limburgische Orgelfestival. Foto: dpa/Lisa Ducret

Heinsberg Ein Verband mehrerer Orgelvereine aus dem niederländischen Limburg bezieht die Heinsberger Seifert-Orgel und die Scholz-Orgel in Waldenrath in das Limburgische Orgelfestival ein: eine Wertschätzung.

Im August bieten die Propsteigemeinde St. Gangolf Heinsberg, die Pfarrgemeinde St. Nikolaus Waldenrath sowie die Kulturgemeinde Heinsberg während des achtwöchigen Euregio-Orgelfestivals Limburg zwei interessante Konzerte an.

So gastiert am Sonntag, 4. August, ab 16 Uhr Robert Gallagher aus den USA in St. Gangolf. Er spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Jean Langlais, Charles-Marie Widor. Gallagher konzertiert regelmäßig als Organist, Cembalist, Dirigent und Begleiter in den USA und in Europa. Er unterrichtete in der Abteilung für Orgel und Liturgische Musik der Catholic University of America und war acht Jahre lang Organist der Cathedral of Saint Matthew the Apostle im Zentrum von Washington, D.C. In seiner Studienphase in Frankreich erhielt er unter anderem Unterricht von Marie-Claire Alain (Orgel), Huguette Dreyfus (Cembalo) und Jacques Tadel (Improvisation). Er wurde dabei mit zahlreichen Diplomen und Preisen ausgezeichnet.

Info Heinsberger Konzertorte und Programmübersicht Zusammengefasst ist das Gesamtprogramm des Euregio-Orgelfestivals von der Stiftung Orgelfreunde Limburg auf der Internetseite www.stichting-sol.nl/festival/ Die Kirche St. Gangolf liegt in Heinsberg am Kirchberg 8 und die Kirche St. Nikolaus an der Kirchstraße 15 in Waldenrath.

Das zweite Konzert am Freitag, 9. August, gestaltet ab 20 Uhr in St. Nikolaus Waldenrath Heiner Oepen an der Scholz-Orgel. Oepen spielt dabei erlesene Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, Theodore Dubois, Alexandre Guilmant und Marcel Dupré. Der Musiker begann seine Organistentätigkeit 1970 in Euskirchen. In Bonn studierte er Mathematik und Pädagogik und schloss seine Studien mit dem Staatsexamen ab. Seitdem liegt einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte im Bereich Informationstechnik. Für seine Studien in Kirchenmusik, Orgel- und Klavierspiel besuchte Heiner Oepen das Konservatorium der Stadt Köln. Heute ist er in den Weggemeinschaften Gangelt und Heinsberg/Waldfeucht als Organist tätig.

Die Euregio-Orgelkonzerte resultieren aus einer Zusammenarbeit mit der „Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg“. Dies ist ein Verband mehrerer Orgelvereine, der sich um die Erhaltung und Förderung der Orgelkultur durch Restaurierung und Pflege wertvoller historischer Orgeln im niederländischen Limburg bemüht. Durch die Einbeziehung der Heinsberger Seifert-Orgel und der Scholz-Orgel in Waldenrath in das Limburgische Orgelfestival 2019 erfolgt eine Wertschätzung dieser besonderen Instrumente. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, eine freiwillige Spende gerne willkommen.

Weitere Konzerte werden unter anderem noch am Sonntag, 4. August, ab 20 Uhr in Maastricht in St. Martinus von René Rolle und Jan Harmsen sowie am am Dienstag, 6. August, ab 20 Uhr in Maastricht in der Basilika Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek gegeben, wo Andreas Liebig spielt. Und in Roermond gastiert am selben Tag ab 20 Uhr in der St. Christoffel Kathedrale Wim Diepenhorst.

(RP)