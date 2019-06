Im Kloster Knechtsteden : Stadt ehrt ehrenamtlich engagierte Schüler

Knechtsteden Im Wechsel werden in jedem Jahr besonders engagierte Menschen im Kulturhof des Klosters gewürdigt.

Die Stadt Dormagen lädt ehrenamtlich engagierte Schüler am Dienstag, 9. Juli, um 18 Uhr zum Dankeschön-Empfang in den Kulturhof des Klosters Knechtsteden ein. „In unseren Schulen und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr oder den Hilfsdiensten engagieren sich viele Schüler ehrenamtlich, das ist nicht selbstverständlich“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Dieses gesellschaftliche Engagement dient uns allen, deshalb wollen wir zusammen Danke sagen“, so Lierenfeld weiter.