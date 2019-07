Es werden mehr Freiwillige benötigt : Innenminister will das Ehrenamt stärken

Innenminister will das Ehrenamt stärken

Kreis Mettmann Unter dem Motto „Jetzt Du!“ hat Nordrhein-Westfalen eine große Umfrage zum Ehrenamt im Katastrophenschutz gestartet. Ziel der Befragung ist es zum einen, herauszufinden, wie Menschen, die sich bereits ehrenamtlich engagieren, unterstützt werden können.

Zum anderen soll die Studie die Frage beantworten, was Menschen motivieren könnte, ein Ehrenamt zu übernehmen und was sie bisher daran hinderte.

Die Umfrage richtet sich also sowohl an Ehrenamtliche im Katastrophenschutz als auch an die Allgemeinbevölkerung. „Katastrophenschutz ist ohne Menschen im Ehrenamt nicht denkbar. Sie zu gewinnen, ist essentiell wichtig“ sagt Minister Herbert Reul.