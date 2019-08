Aus den Vereinen : Turnen auf dem Trampolin

Der 17-jährige Linus Kamps springt schon seit seinem achten Lebensjahr Trampolin. Seine Übung auf dem Bild ist der „Laufsalto“. Foto: Ruth Klapproth

Arsbeck Seit zehn Jahren lernen Kinder und Jugendliche des TV Büch-Arsbeck ihre eigenen Grenzen zu kennen und überwinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katrin Schelter

Einen kurzen Augenblick irrt der Blick noch suchend umher, doch dann sind die Rückstände des Magnesiums gut zu sehen – ein Handabdruck an der Hallendecke zeigt, in welchem Maße die jungen Leistungsturner im Turnverein Büch-Arsbeck auf den Trampolinen nicht nur an ihre eigenen Grenzen gehen und diese überwinden, sondern auch die Grenzen ihrer Turnstätten austesten. Für die Leistungsgruppe ist die Hallenhöhe von 6,5 Metern inzwischen fast zu klein, so hoch hinaus geht es, wenn die Jugendlichen Salti und Schrauben in der Luft drehen.

Nachdem sich die jungen Athleten aufgewärmt und gedehnt haben, geht es an die Geräte. Insgesamt drei Trampoline kommen während der Trainingseinheiten zum Einsatz. In Kleingruppen werden Übungen geturnt, gerade vor Wettkämpfen findet das Training mit starkem Technikfokus statt. In den drei Gruppen für Einsteiger, Fortgeschrittene und Leistungsturner gehört aber auch das Bodenturnen zum Training dazu.

info Laden Sie uns zum Training ein! Im Sommer präsentiert die RP eine neue Serie, die den Trainingsalltag der heimischen Sportvereine darstellt. Ihr Verein möchte den RP-Lesern auch zeigen, was im Trainingsalltag so los ist, wie vielfältig die Aktivitäten sind? Dann laden Sie uns gerne ein – und wir besuchen Sie. Kontakt RP-Sportredaktion Erkelenz, Telefon 02431 800526, E-Mail: lokalsport.erkelenz@rheinische-post.de

Der Verein bietet die Abnahme des offiziellen Geräteturnabzeichens des Deutschen Turner-Bunds an. „Die Übungen, die beim Abzeichen gefragt sind, bauen Haltung und Körperspannung auf – das ist für gezielte Sprünge auf dem Trampolin beides wichtig“, sagte Claudia Schaffrath, Oberturnwartin im TV Büch-Arsbeck und Leitende Trainerin der Trampolingruppen. Auch die Älteren in der Leistungsgruppe wiederholen fleißig die Übungen des Abzeichens, um den eigenen Körper besser zu trainieren und auf dem Trampolin neue Leistungen zu vollbringen. Für den sicheren und weichen Fall bei besonders hohen Sprüngen sorgt eine neue Einschiebematte, die kürzlich vom Vorstand spendiert wurde.

Schon seit über zehn Jahren wird im Turnverein der Trampolinsport gelebt und geliebt. „Das Schultrampolin in der Turnhalle hatte mich schon lange gereizt, von so einem tollen Gerät wollte ich auch im Verein Gebrauch machen“, erinnerte sich Schaffrath zurück. Auch ihre Tochter Denise zeigte Interesse, so fing Claudia Schaffrath an, gemeinsam mit ihr an Lehrgängen teilzunehmen und machte schließlich ihren Trainerschein. Inzwischen steht Denise Schaffrath vor dem Studium, bleibt ihrer Leidenschaft für den Verein und den Sport aber trotzdem treu. Gemeinsam mit ihren jungen Turnkollegen Ann Sophie Honnes, Linus Kamps und Sebastian Jung aus der Leistungsgruppe erwarb sie den Trampolin-Basisschein, so können die Jugendlichen das Training unterstützen, sich um die jüngeren Turner kümmern und das Training im Notfall qualitativ absichern, falls Claudia Schaffrath einmal ausfallen sollte.

Das vertrauensvolle Miteinander und der Vereinsgedanke werden über das Jahr hinweg auf verschiedenste Weise gepflegt. Während die Trampolin-Turner auch gerne zu Turnfesten und Wettkämpfen fahren, wie beispielsweise dem Mannschaftswettkampf in Düsseldorf im letzten Jahr, bemüht sich der Turnverein Büch-Arsbeck auch um ansprechende „Heimspiele“. So gehören das Herbstfest oder der Vereinswettkampf fest zum Jahresprogramm der Turner.

Während der Turnverein galant den Spagat zwischen Breitensport und Leistungssport meistert, ist er doch einer der wenigen Vereine in der Region, die den Trampolinsport überhaupt anbieten. So ist die Nachfrage und Begeisterung für die Trampolingruppen im TV Büch-Arsbeck über die Jahre hinweg so sehr gewachsen, dass die drei Gruppen mit einer jeweiligen Teilnehmerzahl von etwa 15 Turnern ausgelastet sind und eine Warteliste eingeführt wurde, die momentan rund 30 Kinder und Jugendliche fasst.

Ein besonderes Highlight ist somit das Turncamp, das jährlich in den Sommerferien stattfindet: 20 Kinder spielen, turnen und sammeln drei Tage lang Punkte, um am Ende mit einer Urkunde belohnt zu werden und vielleicht sogar den Titel des „Camp-Siegers“ zu erhalten. Da ist es auch Kindern auf der Warteliste möglich, aufregende Erfahrungen auf dem Trampolin zu sammeln.