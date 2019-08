Fußball : 1:0 – Beeck arbeitet sich in Rurdorf ins Endspiel

LINNICH Der FC schlägt Schafhausen 1:0. Adrian Asani ist Beecks fünfter externer Zugang. Vizekapitän Danny Fäuster fällt lange aus.

Für Serien-Titelverteidiger FC Wegberg-Beeck war beim Rurdorfer Sommercup die achte Finalteilnahme in Folge ein hartes Stück Arbeit: Der Mittelrheinligist rang im Halbfinale Landesligist Union Schafhausen nach einem zähen Ringen 1:0 nieder und kann damit am morgigen Sonntag (Anstoß 16 Uhr) beim besten Turnier der Region den achten Turniersieg in Folge schaffen. Der Gegner wurde am Freitagabend zwischen Mittelrheinligist (und Dauerfinalist) Borussia Freialdenhoven und Landesligist 1. FC Düren II ermittelt.