Fußball : Kein Geschenk zum Jubiläum

Aus 23 Metern macht Spielertrainer Frank Bauer mit links sein zweites Tor für Golkrath, Torhüter Jens Deckers spurtet noch, aber kann den Treffer nicht mehr verhindern. Foto: nipko

Erkelenz Im Kreispokal traf der VfR Granterath auf den höherklassigen SV Golkrath. Doch die Gäste wollten nichts verschenken.

Vier Tage nach der Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Vereinsbestehen konnte sich der VfR Granterath im Kreispokalspiel selber nicht beschenken. Denn bei der Begegnung gegen den SV Golkrath verlor die Mannschaft von Trainer Oliver Müller mit 0:2.

Das Spiel startete hektisch, vor allem auf der Granterather Platzseite. Dort herrschte in den ersten 20 Minuten am meisten Betrieb. Nachdem sich bei den Gastgebern zunächst keine Torchancen ergaben, wurde es in der 35. Spielminute gefährlich, als sie nach einem Pass durch die Golkrather Innenverteidigung vor dem Tor standen. Doch der Schuss wurde vom Torwart Florian Winkels abgewehrt. Auf der anderen Seite erspielten sich die Golkrather mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten, jedoch blieben sie jedes Mal in der gegnerischen Verteidigung stecken. Kurz vor Halbzeit wurde es noch einmal rabiat, als der Granterather Kapitän Kevin Jäger umgegrätscht wurde.

Mit dem Unentschieden ging es nach kurzer Zeit wieder mit frischen Kräften in die zweite Hälfte des Kreispokalspiels. Das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten, und so traf der Golkrather Trainer Frank Bauer in der 46. Minute zum 0:1. Durch dieses frühe Tor fühlte sich seine Mannschaft ermutigt und spielte viel energischer.

Doch auch der Gastgeber hielt sich nicht zurück und hatte bessere Torchancen als noch vor dem Seitenwechsel. Trotzdem wurde nach der Halbzeit überwiegend auf der Granterather Platzhälfte gespielt. Die dominierenden Gäste hielten ihre Gegner, bei denen die Luft schon langsam ausging, ordentlich auf Trab. Der Golkrather Torschütze Frank Bauer schoss das 0:2 in der 73. Minute und besiegelte somit die Niederlage der Granterather. Diese hatten in der zweiten Spielhälfte ohnehin nur wenige Torchancen und konnten dem A-Ligisten kaum etwas entgegensetzen. Die Granterather gaben sich aber nicht auf und verteidigten bis zum Ende noch zäh gegen ihren Gegner. In den letzten zehn Spielminuten glänzte ihr Torwart Jens Deckers durch einige Paraden und ersparte seiner Mannschaft dank seiner schnellen Reaktion eine höhere Niederlage.

Nach dem Schlusspfiff feierte Golkrath seinen Sieg und zog in die nächste Runde des Kreispokals ein. Die Granterather ließen aber ihre Köpfe nicht hängen, hatten sie doch als C-Ligist dem klassenhöheren Gegner keinen leichten Sieg davontragen lassen. Trainer Oliver Müller sagte zu der Niederlage seiner Mannschaft: „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, wir spielen ja auch zwei Klassen tiefer als die Golkrather. Ein Drittligist würde gegen die Bayern auch froh sein über so ein Ergebnis.“

Seine Mannschaft war zwar ihrem Gegner unterlegen, aber sie hat sich über die gesamte Spielzeit nicht unterkriegen lassen. „Die Spieler haben sich abgesprochen, unterstützt und motiviert während des Spiels. Das hat mir sehr gefallen. Die Kameradschaft in der Mannschaft ist mir viel wichtiger als der reine Siegeswille“, fügte der Trainer hinzu.