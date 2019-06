Leichtathlet läuft allen davon : Freddy Ruppert ist deutscher U23-Meister

Wetzlar Der Leichtathlet vom SC Myhl siegt in Wetzlar im Hindernislauf über 3000 Meter und beeindruckt den Bundestrainer.

Es war ein Rennen, dass Freddy Ruppert von Anfang an mitgestaltete, um somit nicht nur reagieren zu können. „Ich wäre gerne schon eine Runde eher angetreten, aber abgesprochen hatte ich mit meinem Trainer nach dem letzten Wassergraben“. Dass es dann schon 280 m vor dem Ziel passierte, entschied der Athlet kurzerhand selbst. Und er hatte Recht damit, denn die Konkurrenz wurde in einem Steigerungslauf, der nach dem letzten Wassergraben in einem wahren Sturmlauf gipfelte, quasi aus dem Rennen genommen.

Mit 8:44,61 Minuten gewann er nicht nur souverän, sondern erfüllte die Norm für Schweden schon zum zweiten Mal. Nach seinem dritten Platz über 2000 Meter Hindernis 2014 in Wattenscheid und Bronze im vergangenen Jahr über 800 Meter in Heilbronn setzte sich Ruppert nun an die Spitze der bundesdeutschen Hindernisarmada.

Der vierte im Bunde war der ebenfalls noch der U20 angehörende Jonas Völler. Er stand im Finale über 1500 Meter und hatte es ebenfalls mit der deutschen Spitze zu tun. Völler fand sich in einem taktisch geprägten Rennen wieder, in dem es auf die letzten 500 Meter ankam. Und auch in Wetzlar wurde am Ende „geknüppelt“, was die Beine hergaben. In diesem Feld behauptete sich der junge Myhler gut und belegte in 4:09,09 Minuten Rang sieben. Damit war er der schnellste U20er in diesem Finale.