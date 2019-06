Stadtmeisterschaften in Erkelenz : Wassenberger Nachwuchs holt sieben Meistertitel

Erkelenz Die Wassenberger Jugendspieler sind derzeit im Tenniskreis einfach nicht zu schlagen. Beinahe alle Titel bei den Kreismeisterschaften gingen über den TC Blau-Gold.

Die Nachwuchs-Tennis-Kreismeisterschaften fanden in diesem Jahr beim TC BW Erkelenz statt. Bei den Minis (ab 2010) siegten Jannis Thies (TC BW Erkelenz) und Eva Trachte (TC BG Wassenberg), im Midcourt (ab 2009) Nikola Ujic und Merle Weidenhaupt (beide Wassenberg). Die U18 gewann Axel Hellmich, in der U16 siegten Peter Bürgstein und Lilli Matzies (alle Wassenberg). In der U14 setzten sich Lauritz Weidenhaupt (Wassenberg) und Julia Kiwitt (PSV Erkelenz) durch, in der U12 Tim Borgans (TC RW Geilenkirchen) und Lotte Bürgstein (Wassenberg). Bezirksjugendwartin Ulla Symes dankte den Jugendwarten Julian Cornelissen und Kristina Berloger sowie Sportwart Hans-Peter Koch und den vielen Helfern für ihren Einsatz.