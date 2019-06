Stadtmeisterschaft in Hückelhoven : Hilfarther Mädchen setzen sich durch

Hückelhoven Beim Fußballturnier der Grundschulen siegen die Mädels von der GGS Hilfarth und die Jungs der GGS An der Burg aus Hückelhoven.

Bei den Mädchen setzen sich in der Vorrunde die Favoritinnen durch. In den beiden Halbfinalspielen waren die Ratheimer Grundschülerinnen jedoch ohne Chance, so dass die Hilfarther und Doverener Mädchen, die sich in der Vorrunde 0:0 getrennt hatten, auch das Endspiel bestritten. Das Endspiel gewannen dann die Mädchen der Hilfarther Grundschule souverän mit 1:0.