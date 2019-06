Fußball : Rurich muss zurück in die C-Liga

Germania Rurich (rechts mit Ersin Tezcan) muss in die Kreisliga C. Am letzten Spieltag der Saison 2018/2019 verloren die Ruricher mit 0:5 beim TuS Jahn Hilfarth. Foto: Nipko

Kreis Heinsberg Fußball-Kreisliga B: In der Kreisliga B, Staffel 1, musste sich der FC Germania Rurich am letzten Spieltag im Kampf um den Klassenerhalt geschlagen geben.

Bis ganz zum Ende blieb es spannend in der Kreisliga B: Erst das letzte Spiel, das der FC Germania Rurich gegen den TuS Jahn Hilfarth 0:5 verlor, entschied den Kampf um den zweiten Abstiegsplatz neben dem SC 09 Erkelenz II. Der SV Niersquelle Kuckum verlor das Nachholspiel gegen den bis dahin ebenso abstiegsgefährdeten SV Klinkum mit 3:4 und unterlag auch Uevekoven 1:3, wodurch die Mannschaft punktgleich mit Germania Rurich stand. Gegen den drittplatzierten TuS Jahn Hilfarth hatte Rurich jedoch keine Chance – aufgrund der schlechteren Tordifferenz nimmt der FC Germania den zwölften Platz ein. Nach fünf Jahren in der Kreisliga B kehrt der FC nun die in die C-Liga zurück.

SV Klinkum – SV Niersquelle Kuckum II 4:3 (2:3). Beim Nachholspiel ging es für beide Mannschaften um alles: Nach einer Viertelstunde brachte Michael Schotten die Niersquelle in Führung, nur eine Minute später traf Karsten Schmitz allerdings bereits zum Ausgleich. Marcel von Dahlen erhöhte für Klinkum (25.), bevor Dennis Kurth den Spielstand erneut auf Unentschieden brachte (39.). In der letzten Minute vor der Pause erzielte Jens Faenger per Elfmeter die Führung für Kuckum (45.). Nach der umkämpften ersten Halbzeit blieb es in der zweiten Hälfte lange torlos: Kuckum verteidigte die Führung, bis kurz vor Spielende Klinkum nachlegte: Simon Woitek traf zum 3:3 (83.). Die letzte reguläre Spielminute nutzte Marcell Kuschel, um das Spiel doch noch für die Heimmannschaft zu entscheiden und erzielte das 4:3. Den SV Klinkum retteten diese drei Punkte so vor dem Abstieg.