Leichtathletik : Tests mit Bravour bestanden

Mit diesen Leistungen im Gepäck treten die Myhler Asse am Freitag die Reise nach Wetzlar an, um sich bei den nationalen U23-Titelkämpfen der Konkurrenz zu stellen. Während Hannes Vohn am Samstag über 5000 m startet, steht Freddy Ruppert am Sonntag über 3000 m Hindernis auf der Kunststoffbahn. Mit ihm kämpfen vier weitere Läufer aus der Deutschen U23-Spitze um die Nominierung zur Europameisterschaft der U23 in Gävle/Schweden über 3000 m Hindernis. Moritz Ringk und Jonas Völler haben es am Samstag je nach Teilnehmerzahlen mit den Vorläufen über 800 m (Moritz) und 1500 m (Jonas) zu tun. Wenn sie schnell genug sind, winkt ihnen die Finalteilnahme am Sonntag.