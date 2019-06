Handball : Handball-Jugend mit Qualifikationsspielen

Erkelenzer Land Zwei Erkelenzer Teams und eines aus Wegberg treten dieses Wochenende bei Qualifikationsturnieren an, um einen der begehrten Plätze für die Oberliga zu erhalten. Gespielt werden 30 Minuten pro Spiel.

Bei den Mädchen spielen vier der fünf antretenden Mannschaften pro Gruppe in der Saison 2019/20 in der Oberliga des Handballverbandes Niederrhein. Bei den Jungs wird die Qualifikation noch schwieriger. Die erstplatzierten der acht Gruppen haben den Platz sicher, die zweitplatzierten müssen erneut ins Rennen.

Den Start macht die weibliche A-Jugend aus Wegberg, die am Samstag um 14.20 Uhr ihr erstes Spiel des Turniertages gegen den TB Wülfrath haben. Wegbergs erster Gegner hat zuvor bereits ein Spiel gegen den Gastgeber, den Sportverein Straelen, bestritten, sodass hier vielleicht schon erste Ermüdungserscheinungen auftauchen könnten, was den Wegbergerinnen vielleicht in die Hände spielt. Weiter geht es für den HSV dann um 15.40 Uhr gegen die Turnerschaft St. Tönis. Zwei Stunden später – um 17.40 Uhr – müssen sie dann gegen den MTV Rheinw. Dinslaken ran. Um 19 Uhr bestreiten sie schließlich das letzte Spiel des Tages und des Qualifikationsturnieres ihrer Gruppe gegen den Gastgeber SV Straelen.