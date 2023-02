Heimschwäche kostet viele Punkte Millich ist hinter den Ansprüchen geblieben

Um zum Rückrundenauftakt in guter Verfassung zu sein, stehen auch beim SV Millich einige Testspiele auf dem Programm. Am 12. Februar treten die Roländer beim FSV Geilenkirchen an. Es folgen die Partien beim SV Helpenstein (22. Februar), bei Germania Hilfarth (24. Februar) und schließlich bei A-Liga-Absteiger Sparta Gerderath (26. Februar). In den Ligabetrieb startet Millich am 5. März gegen den FC Germania Bauchem.