Niederlage und viel Aufregung gegen Wermelskirchener TV Erfolgsserie des HSV Wegberg endet

In der Bezirksliga der Herren hat es am Wochenende wieder ein Lokalderby gegeben: Tabellenschlusslicht TV Erkelenz hatte den HSV Wegberg zu Gast. Das Spiel begann ausgeglichen, Erkelenz hielt in der ersten Viertelstunde gut mit. Ab der Mitte des ersten Durchgangs zog Wegberg aber das Tempo an – das schlug sich im Ergebnis wieder. Mit einer klaren 20:10-Führung für den HSV ging es in die Kabinen. Im zweiten Spielabschnitt wurde es noch deutlicher: Wegberg kam über Marcel Wilde immer wieder zu einfachen Toren, sodass unter dem Strich ein deutlicher 43:18-Derbysieg für Wegberg stand.