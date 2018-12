Fußball : Schwäne-Budenzauber erneut bestens besetzt

Von heute bis Sonntag rollt der Ball beim Schwanenberger Budenzauber. Titelverteidiger ist Union Schafhausen, das das Vorjahrsfinale gegen den Dülkener FC durch ein Golden Goal in der Verlängerung 4:3 gewann. Foto: buffaloboy

Erkelenz Zwei Landes-, zehn Bezirks-, zwei A-Ligisten und ein B-Ligist spielen ab heute beim 7. Budenzauber in der Karl-Fischer-Sporthalle mit.

Ob der Dülkener FC auch bei der siebten Auflage des Budenzaubers des SV Schwanenberg, der von Donnerstag, 27. Dezember, bis Sonntag, 30. Dezember, in der Karl-Fischer-Sporthalle läuft, wieder zur Überraschungsmannschaft wird? 2017 erreichte der damalige A-Ligist das Endspiel, bot dort dem Landesligisten Union Schafhausen energisch die Stirn. 3:3 stand es nach der regulären Spielzeit. Marc Hotopp erzielte in der Verlängerung dann gegen einen durch gleich zwei Zeitstrafen arg dezimierten Außenseiter das Golden Goal für den Favoriten, der sich so mit 4:3 durchsetzte.

Vergangenen Sommer schaffte Dülken den Aufstieg in die Bezirksliga, hält in der Niederhein-Staffel 3 ordentlich mit, hat realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Und einen im Erkelenzer Land bestens bekannten Trainer hat der FC auf alle Fälle: Seit dieser Saison hat beim Aufsteiger der Erkelenzer Jung Matthias Denneburg (38) das Sagen, in der vergangenen Saison dort bereits als Co-Trainer aktiv.

Info Sechs Jugendturniere mit 65 Mannschaften Jugend am Ball Gleich sechs Turniere für Kinder und Jugendliche runden den Budenzauber vom 27. bis 29. Dezember in der Karl-Fischer-Sporthalle ab. 65 Teams sind dabei, darunter auch Mannschaften vom Bonner SC, VVV Venlo, KFC Uerdingen und 1. FC Köln. Auftakt Den Anfang machen am Donnerstag, 27. Dezember, von 9 bis 13.30 Uhr die C-Junioren. Von 14 bis 18.30 Uhr folgen die C-Mädchen. Den Freitag, 28. Dezember, eröffnen die E1-Junioren, die von 9 bis 13.30 Uhr spielen. Es folgen die F-Junioren von 14 bis 18.30 Uhr. Die E2-Junioren sind am Samstag, 29. Dezember, von 9 bis 13.30 Uhr an der Reihe. Den Reigen beschließen danach die Bambini von 14 bis 18.30 Uhr. Vorfreude Schwanenbergs Jugendleiter und Turnierorganisator Ralf Braun freut sich sehr auf die drei Tage Jugendfußball in der Halle: „Wir sind immer wieder erfreut, dass trotz der Anstoßzeiten unter der Woche so viele motivierte Mannschaften zusagen. Das ist ein klares Zeichen, dass wir unsere Arbeit über die vergangenen Jahre gut gemacht haben und alle ihren Spaß haben.“

„Matthes“ dürfte also besonders motiviert sein, mit seinem Team in seiner Heimatstadt, in der er auch weiterhin wohnt, ordentlich was zu reißen. Die Konkurrenz ist freilich groß: Die beiden „Heinsberger“ Landesligisten Schafhausen und Germania Teveren sind ebenso dabei wie gleich zehn Bezirksligisten. Das sind zum einen folgende fünf vom Mittelrhein aus der Staffel 4: TuS Germania Kückhoven, SG Union Würm/Lindern, 1. FC Heinsberg-Lieck, VfJ Ratheim und Concordia Oidtweiler. Und vom Niederrhein aus der Staffel 3 dabei sind Dülkener FC, SC Victoria Mennrath, 1. FC Viersen, DJK VfL Giesenkirchen und SSV Grefrath. Das Teilnehmerfeld komplettieren die beiden A-Ligisten SV Helpenstein und FC Randerath/Porselen sowie Gastgeber und B-Ligist SV Schwanenberg.



Gruppe A mit den Vorjahrsfinalisten Schafhausen und Dülken sowie Schwanenberg, Kückhoven und Mennrath spielt heute ab 19 Uhr. Gruppe B folgt am 28. Dezember ab 19 Uhr mit Viersen, Helpenstein, Würm/Lindern, Giesenkirchen und Heinsberg-Lieck, die Gruppe C am 29. Dezember ab 19 Uhr mit Teveren, Ratheim, Grefrath, Randerath/Porselen und Oidtweiler.

Die jeweils Gruppenersten und -zweiten sowie die beiden besten Gruppendritten erreichen die Endrunde, die am Sonntag, 30. Dezember, ab 16 Uhr in zwei Vierergruppen gespielt wird. Die dort ermittelten Ersten und Zweiten erreichen das Halbfinale (19.15 Uhr), das Endspiel soll um 20.15 Uhr angepfiffen werden. Der Sieger erhält eine Wild-Card für das Dülkener Volksbank-Hallenmasters.