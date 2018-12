Leichtathletik: Hallensportfeste als Magnet für Leichtathleten

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Nachwuchs präsentiert sich stark.

Für die Leichtathleten des Kreises Heinsberg sind die Düsseldorfer Hallensportfeste immer wieder ein Magnet, und so war es auch in diesem Jahr, denn sowohl der TV Erkelenz als auch der TuS Jahn Hilfarth waren mit ihren Nachwuchsathleten vor Ort. Einziger Erwachsener aus dem Heinsberger Kreisgebiet war der Erkelenzer Athlet Andreas Müller, der die 800 m-Distanz der Männer mit 2:15,00 min für sich entscheiden konnte. W15-Athletin Sarah Katharina Königs erkämpfte sich Platz sieben über 60 m mit 8,50 sec. Sie wechselt zum nächsten Jahr zu Bayer 05 Uerdingen. W12-Athletin Emilia Kuß (alle ETV) holte sich über 60 m mit 8,85 sec und im Weitsprung mit 4,36 m Rang sechs und sieben. Auch beim zweiten Sportfest war sie am Start und belegte dort über 60 m Hürden und im Weitsprung mit 11,12 sec und 4,34 m Mittelfeldplatzierungen.