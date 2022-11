Lambertz-Elf verliert Nachholspiel : SG Union Würm-Lindern unterliegt verdient in Mariadorf

Fussball-Bezirksliga Die SG Union Würm-Lindern muss sich gegen Alemannia Mariadorf mit 1:3 geschlagen geben. Insbesondere in der ersten Hälfte bekam die Lambertz-Elf im Nachholspiel der Bezirksliga keinen Fuß auf den Boden.

Am Freitagabend hat die SG Union-Würm Lindern ihr Nachholspiel bei Alemannia Mariadorf ausgetragen. Am Alsdorfer „Südpark“ – der sportlichen Heimat der „Landalemannen“ wie sie auch genannt werden – gewann Mariadorf verdient mit 3:1 (3:0). Der diesjährige Landesliga-Absteiger verbesserte sich dadurch auf Platz drei, ist jetzt hinter Rasensport Brand erster Verfolger des souveränen Tabellenführers Teutonia Weiden, dem Aachener Kreisliga A-Meister 2021/2022 und Aufsteiger.

Der hat in der neuen Umgebung erst ein Spiel verloren, und zwar am achten Spieltag. Wo wohl? Genau, eben bei der Alemannia aus Mariadorf, die da vor rund 300 Zuschauern mit 4:2 (2:0) gewonnen hat. Bis kurz vor dem Ende führten die „Landalemannen“ sogar 4:0, ehe der Aufsteiger in den Schlussminuten noch zweimal traf. Seit diesem Zeitpunkt punktet der Heimatverein so bekannter „Größen“ wie Hans-Peter Lehnhoff, Raschid Azzouzi und Kai Havertz unaufhörlich, und macht den doch etwas missratenen Saisonauftakt mit Niederlagen gegen Eicherscheid (2:3), 1:3 in Erkelenz und 2:3 in Brand vergessen.