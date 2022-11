2:0-Erfolg bei Germania Kückhoven : SV Kuckum feiert Derbysieg auf schwerem Geläuf

Kückhovens Yannik Pistor (r.) bemüht sich und bringt den Ball nach vorne. Am Ende verliert er mit seiner Mannschaft mit 0:2 gegen Kuckum. Foto: Nipko Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Im Duell der Lokalrivalen zwischen TuS Germania Kückhoven und dem SV Niersquelle Kuckum kämpfen beide Teams mit dem Untergrund – mit dem besseren Ende für die Niers-Kicker. Der Kreisligist klettert mit dem 2:0-Sieg in der Tabelle auf Platz zwei.

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

In einem Nachholspiel der Kreisliga A setzte sich der SV Niersquelle Kuckum am Samstag mit 2:0 beim TuS Germania Kückhoven durch. Durch den Derbysieg rückten die Nierskicker auf den zweiten Tabellenrang vor, sieben Zähler hinter Tabellenführer Sportfreunde Uevekoven. Vom Anpfiff an hatten beide Teams mit denselben Problem zu kämpfen, denn der Rasenplatz in Kückhoven war nur schwer zu bespielen: „Richtig Fußball zu spielen, war auf diesem Platz nur ganz schwer möglich“, sagte Kuckums Trainer Christoph Scheufen. Man muss beiden Mannschaften zugutehalten, dass man aus den Umständen noch das Beste herausholte.

Beinahe wären die Gäste aus Kuckum bereits in der zweiten Spielminute in Führung gegangen, doch Benedict Krüger vergab die plötzliche Großchance. Danach taten sich beide Teams relativ schwer in die Begegnung zu kommen. Es entwickelten sich kaum echte Möglichkeiten auf beiden Seiten, wobei Kuckum optisch leicht überlegen schien.

Die besten Gelegenheiten boten sich noch Timon Grondowski für Kückhoven (31.) und Rico Bischoff für Kuckum (34.). Nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams besser mit dem Platz zurecht. Doch trotz der Bemühungen beiderseits blieben klare Einschussmöglichkeiten nach wie vor Mangelware. Eine spielentscheidende Situation gab es dann in der 74. Minute: Nils Thönnißen ließ eine gute Möglichkeit für Kückhoven liegen, quasi im Gegenzug wurde Patrick Knorn auf der linken Seite schön freigespielt, und dessen Flanke vollendete Benedict Krüger gekonnt zur Kuckumer Führung (76.). Kückhovens Trainer Dirk Valley kommentierte diese Szene nach dem Spiel so: „Das war eine typische Situation. Wir lassen eine Chance liegen, und dann trifft der Gegner eben durch die individuelle Klasse zum 1:0.“

Was spielerisch nicht zu erbringen war, zeigten beide Mannschaften kämpferisch. Während Kückhoven auf den Ausgleich drängte, warteten die Gäste auf ihre Kontermöglichkeiten. Es dauerte bis in die Nachspielzeit hinein, ehe Benedict Krüger mit seinem zweiten Treffer des Tages das entscheidende 2:0 für Kuckum markierte. Anschließend passierte nichts mehr, und Kuckums Coach Christoph Scheufen war dementsprechend zufrieden: „Das Spielerische musste heute leiden, aber ich finde, wir haben eine überzeugende kämpferische Leistung geboten. Alles in allem geht unser Sieg am Ende in Ordnung.“