Borussias Frauencoach Spengler gibt Ziel vor : „Wollen uns weiter an Topfavoriten heranpirschen“

„Wollen uns weiter an Topfavoriten heranpirschen“

Borussia Mönchengladbach schlägt Vorwärts Spoho Köln in der Frauen-Regionalliga mit 5:2. Foto: Heiko van der Velden

Frauen-Regionalliga Borussia Mönchengladbach arbeitet sich mit dem 5:2-Sieg über Vorwärts Spoho Köln peu á peu an die Spitzengruppe der Frauen-Regionalliga heran. Der FV Mönchengladbach kassiert derweil in Leverkusen eine hohe Pleite gegen den Tabellenführer.

Borussia Mönchengladbach hat den positiven Trend in der Frauen-Regionalliga West weiter fortgesetzt und das Heimspiel gegen Vorwärts Spoho Köln mit 5:2 (2:0) gewonnen. Den ersten Warnschuss gab die Borussia bereits in der sechsten Minute durch Nina Klinger aus 16 Metern ab. Es dauerte dann aber bis zur 34. Minute, ehe die Spengler-Elf zum ersten Torerfolg kam. Als Carolin Corres sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durchgesetzt hatte und von dort in den Rückraum auf Britt van Rijswijck spielte, traf diese zur verdienten 1:0-Führung. Noch vor der Pause erhöhte Kyra van Leeuwe (43.) auf 2:0.