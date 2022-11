Borussias Frauen wollen in den DFB-Pokal : Der Sieg des Niederrheinpokals ist das erklärte Ziel

Fussball Borussia Mönchengladbach trifft in der zweiten Runde des Frauen-Niederrheinpokals auf den Landesligisten BW Mintard. Coach Jonas Spengler hat den Pokalsieg als Ziel ausgegeben. Der ersatzgeschwächte FV ist in der Regionalliga gegen den VfL Bochum gefordert.

Nach zuletzt äußerst erfolgreichen Wochen in der Frauen-Regionalliga West – mit sieben Spielen ohne Niederlage – tritt Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag in der zweiten Runde des Niederrheinpokals bei Landesligaspitzenreiter BW Mintard an.

Für Trainer Jonas Spengler ist das Spiel kein Grund eine B-Elf ins Rennen zu schicken. „Wir haben in der Meisterschaft in vielen Spielen mit verschiedenen Spielerinnen begonnen und wollen nun die spielen lassen, die es sich verdient haben“, sagt der VfL-Coach. Für ihn gehe es darum, dieses Spiel zu gewinnen und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Der Pokal ist eines unserer Ziele, wo wir etwas besser machen wollen als letzte Saison“, erklärte Spengler. In der vergangenen Spielzeit schieden die Mönchengladbacherinnen nämlich im Halbfinale beim VfR Warbeyen mit 2:3 aus. Nun soll es nicht nur einen, sondern gleich zwei Schritte weiter gehen. „Wir wollen den Pokal holen“, formulierte Spengler das Ziel deutlich. Als Sieger im Niederrheinpokal würde die Mannschaft nämlich in der kommenden Saison wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals starten dürfen. Dort spielte man zuletzt in der Saison 2021/22, schied in der ersten Runde gegen den damaligen Zweitligisten Borussia Bocholt mit 0:4 aus.