Sieg nach Klatsche in der Vorwoche : Erkelenz zeigt gegen Roetgen die nötige Reaktion

Erst in der zweiten Halbzeit drehte der SC Erkelenz auf und drehte das Spiel gegen Roetgen. Foto: Nipko

Fußball-Bezirksliga In der Vorwoche gab es eine 0:8-Klatsche. Trainer Christian Grün scheint jedoch die richtigen Worte gefunden zu haben: Gegen Roetgen rehabilitiert sich sein Team mit einem Sieg.

Von Niklas Bien

Nach der 0:8-Klatsche gegen Tabellenführer Teutonia Weiden hat der SC Erkelenz zu Hause gegen den FC Roetgen wieder in die Spur gefunden: Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands gewann der Aufsteiger letztlich mit 3:1.

Der erste Durchgang war dabei alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen. „Es war in der ersten Halbzeit Not gegen Elend – das war kein Bezirksliga-Niveau. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen“, sagte Erkelenz-Trainer Christian Grün. Einmal kam der SC dann aber doch noch gefährlich vor das gegnerische Tor: David Godlevski scheiterte an Roetgens Schlussmann Maurice Nadenau. Mit dem torlosen Remis ging es in die Halbzeitpause. Diese nutze Trainer Grün zum nachzujustieren: „Wir haben die Defensive ein bisschen verstärkt und in der Offensive etwas umgestellt. Dadurch sind wir deutlich besser in das Spiel gekommen.“

In Person von Leon Valicek brachte Grün noch einmal mehr Geschwindigkeit in die Partie. Den ersten Treffer erzielten trotzdem die Gäste: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld fand Roetgen seinen Stürmer Justin Witt in der Schnittstelle – Witt behielt die Nerven und traf zur FC-Führung (55.). Direkt im Anschluss hatte Roetgen sogar die Chance auf das 2:0 – SC-Torwart Jacomo Patza reagierte aber stark und hielt seine Mannschaft so im Spiel.

Die letzte halbe Stunde sollte dann den Gastgebern gehören. In der 62. Minute brach Robin Louis auf der Außenbahn durch und bediente Simon Zitz am langen Pfosten. Der 32-Jährige musste nur noch den Fuß hinhalten und erzielte so den 1:1-Ausgleich. In der Folge kontrollierte Erkelenz das Spiel. Für die Führung sorgte dann aber ein grober Fehler der FC-Defensive: Ein Rückpass zum Torwart geriet zu kurz, Valicek fing die Kugel ab und schob rüber zu Louis, der den Ball ins leere Tor beförderte. Jan Bolz verpasste mit seinem Pfostentreffer kurz darauf die Entscheidung nur knapp. Das übernahm dafür Seyedamir Ghezi in der 82. Minute: Nach einer Ecke setzte sich Sinan Kapar durch, dessen Kopfball konnte Nadenau nur nach vorne abprallen lassen – Ghezi stand richtig und sorgte für das 3:1.

„Der Sieg war hochverdient. Dadurch haben wir uns im Abstiegskampf etwas Luft verschafft“, sagte Grün zum zweiten Saisonsieg. Er fügte zur zweiten Halbzeit an: „Wir hatten deutlich mehr Bewegung drin und waren viel zielstrebiger. Die Räume, die wir hatten, haben wir dann auch gut bespielt.“