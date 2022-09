Fußball-Bezirksliga : Mit dem letzten Aufgebot ergattert der TuS Xanten einen Punkt

Velibor Geroschus (rechts) brachte die Gäste aus der Domstadt in der 55. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter In Führung. In dieser Szene duellierte er sich mit Stephan Dicks vom FC Neukirchen-Vluyn. Foto: Jakob Klos

Neukirchen-Vluyn Der FC Neukirchen-Vluyn vergab beim 1:1 hochkarätige Chancen gegen die Domstädter. Velibor Geroschus brachte die Gäste vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Ajdin Mehinovic glich aus.

Johannes Bothen konnte sich in der ersten Halbzeit bei seinem Keeper David Vengels bedanken, dass seine Mannschaft in Neukirchen-Vluyn nicht in Rückstand geriet. Am Ende mussten sich die Domstädter beim ambitionierten Aufsteiger mit einem 1:1 (0:0)-begnügen.