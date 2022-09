Auswärtssieg gegen Lürrip : Gutes Zeichen für den Giesenkirchener Neuaufbau

Fußball-Bezirksliga Gegen den SV Lürrip feiert der Landesliga-Absteiger Giesenkirchen einen 3:2-Erfolg. Der Sportliche Leiter Gürsoy Kürekci ordnet den Sieg als wichtigen Schritt für die Mannschaft ein.

Als Giesenkirchen und Lürrip zuletzt in der Bezirksliga aufeinandertrafen, hatte stets Giesenkirchen das glückliche Ende für sich. Sechs Siege gab es zuletzt für den VfL, wenn auch immer knapp. Für Lürrip ging es deshalb nicht nur darum, einen Abstiegsplatz zu verlassen, sondern auch die schwarze Serie zu durchbrechen. Am Ende blieb aber alles wie gehabt: Die Gäste aus Giesenkirchen verbuchten mit 3:2 einen weiteren knappen Derbysieg.

Bereits nach drei Minuten zappelte der Ball im Lürriper Tornetz. Ausschlaggebend war das schläfrige Verhalten im Defensivverbund, das Alexander Kraft nahezu ungehindert die Giesenkirchener Führung ermöglichte. Jonas Derrix im Lürriper Tor war hier chancenlos. Der frühe Rückstand warf Lürrip merkbar zurück, ein vernünftiges Aufbauspiel war bei den Gastgebern nicht zu erkennen. Stattdessen produzierten die SV-Spieler diverse Abspielfehler. In der 26. Minute stellte sich zudem Lürrips Ricardo Martinez Ros im eigenen Strafraum derart ungeschickt an, dass er seinen Gegenspieler regelwidrig zu Fall brachte. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Saber Kalaf sicher zum 2:0.

Erst nach einer halben Stunde kam Lürrip besser in die Partie: Yilmaz Topcus Flanke verfehlten gleich drei Lürriper Angreifer (31.), dann klärte DJK-Torwart Tim Bekkers gegen Ros (35.) und ein Freistoß von Michael Bohnen landete auf dem Querbalken (42.).

Der Anschlusstreffer fiel kurz nach Wiederanpfiff, als Leon Neunkirchen den Ball auf Bohnen durchsteckte, der aus 16 Metern das Leder halbhoch im Tor versenkte (48.). Kalaf mit seinem zweiten Treffer im Spiel stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (66.). Hilfestellung erhielt er dabei von Lürrips Schlussmann, der eigentlich Zeit genug hatte, mit freier Sicht auf den Schuss aus 25 Metern zu reagieren. Lürrip kam dann nach einem Doppelpass, der die gesamte Giesenkirchener Abwehr aushebelte, durch den zuvor eingewechselten Nico Hermanns zum 2:3-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht.

Giesenkirchens neuer Sportlicher Leiter Gürsoy Kürekci war anschließend einverstanden mit der Leistung seiner Mannen: „Wir befinden uns derzeit im Neuaufbau, da tut so ein Sieg gut. Wir wussten, dass dies ein schwieriges Spiel wird, und so war es auch. Die Jungs haben toll gekämpft.“ Auch Trainer Volker Hansen konnte sich dem nur anschließen. Dagegen haderte Norbert Müller mit seinen Spielern. „Das frühe Gegentor, wo wir uns nicht gut angestellt haben, war der Knackpunkt. Da machte sich die Unsicherheit breit“, so der Coach.