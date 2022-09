Verein „Schwimmen mit Behinderten“ : Gladbacher Sportler räumen bei Special Olympics ab

Schwimmen Der Verein „Schwimmen mit Behinderten“ erlebt gerade ein sehr erfolgreiches Jahr. Bei den Landesspielen der Special Olympics in Bonn gewinnen die Athleten 16 Medaillen.

Für die Sportler des Vereins „Schwimmen mit Behinderten“ ist es ein ereignisreiches Jahr – und ein sehr erfolgreiches: Bereits bei den bundesweiten Special Olympics in Berlin gewann der Verein im April mit seinen Athleten elf Medaillen, nun folgten weitere Erfolge bei den Landesspielen der Special Olympics in Bonn. Das Event war aufgrund der Pandemie von 2021 auf dieses Jahr verschoben worden, rund 1000 Athleten nahmen an den Wettbewerben in 15 Sportarten teil. Eröffnet wurde die viertägige Veranstaltung mit einer großen Feier im Bonner Telekom Dome.