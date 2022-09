Fußball-Kreisliga A : Uedesheim dominiert Stadtduell gegen Novesia

In dieser Szene kommt Novesia-Keeper Marcel Cremer vor dem Uedesheimer, Jannik Jansen an den Ball. Letztlich waren die Gäste im Neusser Stadtduell aber chancenlos. Foto: Stefan Büntig

Rhein-Kreis Während Uedesheims A-Liga-Kicker ihre Ambitionen mit einem klaren Heimsieg untermauerten, verteidigte der SVG Grevenbroich im Topspiel gegen Weißenberg seine Tabellenführung. Hackenbroich war mit neuem Trainer erfolgreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

In der Fußball-Kreisliga A hat der SVG Grevenbroich das Spitzenspiel für sich entschieden und die Tabellenführung damit verteidigt. Der TuS Hackenbroich feierte nach dem Trainerwechsel den ersten Saisonsieg und der TuS Grevenbroich rutscht tiefer in die Krise.

SVG Grevenbroich – SVG Weißenberg 3:2 (1:1). Dank des Sieges im Topspiel gegen Aufsteiger Weißenberg behauptet „Gencler“ die Spitzenposition. Kaan Orduzu (22.) brachte die Gäste per Eigentor in Führung, Erkan Gündogdu (35.), Mustafa Dogan (61.) und Bilal Durak (70.) drehten die Partie für den Gastgeber. Mario Dundovic (77.) gelang per Elfmeter nur noch der Anschlusstreffer. „Wir haben beide Halbzeiten sehr solide gespielt und einen Tick mehr investiert“, sagte Grevenbroichs Trainer Erkan Akan. Gegenüber Dirk Schneider erklärte: „Wir haben heute leider zu viele Fehler gemacht. Für uns war es trotzdem eine gute Erfahrung. Die Niederlage ist für uns kein Beinbruch.“

Info Zwei Spiele in der A-Liga schon unter der Woche Dienstag, 27. September FC Delhoven - SVG Grevenbroich, Anstoß 20 Uhr Mittwoch, 28. September SVG Weißenberg - SV Uedesheim, Anstoß 19.30 Uhr Alle anderen Spiele Sonntag, 2. Oktober

FC Zons – FC Delhoven 0:1 (0:0). Delhoven baut seine Siegesserie aus und spielt zum ersten Mal in dieser Saison zu null. Christopher Adamczyk erzielte in der 86. Minute den Treffer des Tages. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, Zons hatte in der ersten Hälfte die besseren Chancen. Erst nach der Pause haben wir richtig aufgedreht“, meinte Delhovens Trainer Carsten Müller, der gestand: „Ein Remis wäre gerecht gewesen.“

SV Uedesheim – DJK Novesia 5:1 (2:0). Der SV Uedesheim unterstreicht mit einem deutlichen Sieg gegen Mitabsteiger Novesia seine Ambitionen. Ein bestens aufgelegter Andre Speer traf gleich viermal (22., 63., 84., 88.), Daniel Ferber (44.) erzielte Treffer Nummer fünf. Für Novesia traf Luca Töpfer (87.). „Wir haben verdient gewonnen, obwohl wir teilweise zu fahrlässig agiert haben“, fand Uedesheims Co-Trainer Timm Oppermann.

TuS Grevenbroich – SV Bedburdyck/Gierath 1:2 (1:1). Der TuS Grevenbroich rutscht tiefer in die Krise, Gierath rehabilitiert sich nach der peinlichen 1:7-Pleite im Pokal gegen B-Ligist Grefrath. „Wir haben alles besser gemacht als bei der Blamage im Pokal“, fand Trainer Jürgen Steins. TuS-Trainer Jörg Gartz wurde nach der vierten Pleite in Folge deutlich: „Wir waren 80 Minuten richtig schlecht. Wir müssen langsam wach werden, sonst wird es ungemütlich.“ Jan Eschweiler (10.) schoss Grevenbroich noch in Führung, Fabian Beyvers (27.) und David Jäger (63.) drehten die Partie.

TuS Hackenbroich – SV Rosellen 1:0 (1:0). Dank eines Treffers von Dominik Linden (20.) feiert Interimstrainer Stefan Sobeck ein Traumdebüt. „Die Jungs haben stark gekämpft und eine gute Einstellung an den Tag gelegt. Das notwendige Quäntchen Glück kam hinzu“, so der Sportliche Leiter Torsten Knuth. Die Trainersuche liegt damit erst einmal auf Eis. „Wir sehen vorerst keinen Grund aktiv zu werden“, so Knuth.

SV Glehn – TSV Norf 5:0 (4:0). Timo Arvanitidis (5.), Fabian Zierau (12.) und Simon Jansen (45., 45.+2) sorgten früh für klare Verhältnisse in Glehn. Zierau legte in der 85. Minute das 5:0 nach. „Wir waren in der ersten Halbzeit super effektiv, haben in der zweiten Hälfte dann aber aufgehört Fußball zu spielen. Daran müssen wir arbeiten“, sagte Glehns Trainer Kevin Hahn.

SC Grimlinghausen – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:1 (0:1). Der 1. FC Grevenbroich-Süd wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Trotzdem zeigte sich Trainer Alexander Hermel zufrieden: „Wir haben ein super Spiel gemacht, wenig zugelassen und sind endlich als Mannschaft aufgetreten.“ Man habe es lediglich verpasst, schon frühzeitig den Sack zu zumachen. Erol Djaferi (7.) traf zur Führung, Murat Dogan (76.) glich für die Gastgeber aus.