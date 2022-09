Große Unbekannte BC Viktoria Glesch/Paffendorf : Auf den FC Wegberg-Beeck wartet ein Premierengegner

Gut drauf waren beim 4:0 gegen die U 23 Fortuna Kölns auch die Beecker Denis Schütte (l.) und Julio Torrens, hier im Duell mit Fortunas Kapitän und Stoßstürmer Marvin Iskra. Schütte rehabilitierte sich für seinen rabenschwarzen Tag beim 0:3 in Bergisch Gladbach, und Torrens erzielte in seinem ersten Mittelrheinliga-Spiel von Beginn auch gleich ein Tor. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Mittelrheinliga Erstmals überhaupt spielt der FC Wegberg-Beeck gegen den BC Viktoria Glesch/Paffendorf, der vor zwei Jahren in die Mittelrheinliga aufgestiegen war. Gespielt wird am Sonntag auf Kunstrasen in Glesch.

Von Mario Emonds

Vor gut zwei Jahren stieg der BC Viktoria Glesch/Paffendorf erstmals in die Mittelrheinliga auf – und hat dort in der Folge auch zweimal die Klasse gehalten. Gegen diesen Verein aus dem Bergheimer Stadtgebiet hat Beeck freilich noch nie gespielt – die Kleeblätter waren in den beiden vergangenen Spielzeiten schließlich in der Regionalliga unterwegs. Am Sonntag steht auf dem Kunstrasenplatz in Glesch daher eine echte Premiere an, trifft Beeck erstmals auf diesen Fusionsklub.

„In Glesch wollen wir an die richtig gute Vorstellung vom 4:0 gegen die U 23 Fortuna Kölns anknüpfen“, sagt Beecks Coach Mark Zeh – personelle Veränderungen dürften daher nicht zu erwarten sein. Ein kleines Fragezeichen steht allerdings noch hinter dem Einsatz des Kapitäns: Maurice Passage plagt sich erstmals nach längerer Zeit wieder mit Rückenproblemen herum.

Info Gegen FC Friesdorf erst am 12. Oktober Spielverlegung Dass Beeck gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf nicht wie geplant am Sonntag, 2. Oktober, wird spielen können, war schon lange klar – tags darauf tritt Beeck im Kreispokal-Finale bei Landesligist Union Schafhausen an. Seit Mittwoch war nun auch klar, dass eine Vorverlegung um zwei, drei Tage ebenfalls nicht geht. Da verlor Friesdorf sein Kreispokal-Halbfinale gegen Landesligist SSV Merten 0:2 nach Verlängerung und spielt daher nun am 28. September im Spiel um platz drei gegen den VfL Alfter um den Einzug in den Mittelrheinpokal.



Neuer Termin Sehr flott einigten sich Beeck und Friesdorf nun auf einen neuen Termin für ihr Aufeinandertreffen. Das Spiel findet nun am Mittwoch, 12. Oktober, Anstoß 20 Uhr, statt – das Beecker Waldstadion erlebt so dann das erste Flutlichtspiel der Saison.

Dass der 31-Jährige noch nicht zum alten Eisen gehört, hat er mit starken Leistungen im bisherigen Saisonverlauf unterstrichen. Ein wesentlicher Grund dafür sei seine Fitness, unterstreicht Passage: „Erstmals seit Jahren habe ich eine Vorbereitung komplett beschwerdefrei absolvieren können. Vorher hat da immer was gezwickt: mal die Schulter, mal die Hüfte, mal der Rücken.“ Bleibt „Mo“ zu wünschen, dass die aktuellen Beschwerden rasch wieder abklingen.

Ein anderer langjährigen Beecker Akteur ist derweil in so guter Verfassung wie seit Jahren nicht mehr: Shpend Hasani. Speziell in der vergangenen Regionalliga-Saison strapazierte der 26-Jährige mit einigen Aktionen durchaus auch mal die Nerven von Beecks Verantwortlichen. Jetzt stresst er wieder so richtig die jeweiligen Gegner – was logischerweise allen in Beeck erheblich lieber ist.

„Ich bin jetzt einfach richtig fit“, merkt der Stürmer selbst zu seinem zweiten Frühling an. Seine bisherige Saisonbilanz kann sich wahrlich sehen lassen: vier Tore, vier direkte Torvorlagen – macht acht Scorerpunkte in gerade mal fünf Spielen. Dazu rackert Hasani unermüdlich, ist für jeden Gegner ein ständiger Gefahrenquell. „Ich habe vor der Saison ein langes Gespräch mit ihm gehabt. Shpend ist ein ehrlicher Typ, und er hat mir da versichert, dass er es noch mal richtig wissen will“, erläutert Zeh. Umgekehrt habe er ihm gesagt, dass er nun auch das Alter habe, um mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen. „Genau das tut er auch. Shpend ist nun auf Top-Niveau, identifiziert sich zudem komplett mit der Mannschaft. Und das neue System mit drei Stürmern kommt seinem Spiel sicherlich auch entgegen“, merkt Zeh an.

Gehörigen Anteil hat daran auch Neuzugang Dimitrios Touratzidis. Wie Hasani hat auch er schon viermal eingelocht und zu zwei weiteren Treffern den finalen Pass gespielt. Zeh: „Nicht nur deswegen sind wir mit ihm zufrieden. Er ist der Spielertyp, der uns mit seiner ­Power und Durchsetzungskraft bislang ein Stück weit gefehlt hat.“ Dritter im Bunde ist Marc Kleefisch, der gegen Köln mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0 – Marke „Tor des Monats“ – die Schwarz-Roten auf die Siegerstraße brachte und auch schon dreimal getroffen hat. Zusammen bringt es das Trio daher schon auf elf Treffer und sechs Torvorlagen. Aber auch mit den Jungs hinter den aktuell ersten Elf ist Zeh sehr einverstanden: „Im Training hängen sich alle voll rein. Spätestens, wenn die englischen Wochen losgehen, werden wir auch jeden Mann brauchen.“