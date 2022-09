Baran Yilmaz hat 1,2 Millionen Follower auf TikTok : Wie ein Internetstar aus Gladbach Fußballprofi werden will

Baran Yilmaz spielt in der U18 von Fortuna Sittard und möchte Fußballprofi werden. Foto: Roman Macher

Fussball Der Gladbacher Baran Yilmaz ist auf TikTok ein Internetstar und unterhält dort 1,2 Millionen Follower mit seinen Videos. Dabei geht es auch um seinen großen Traum: Der 16-jährige Jugendspieler will Fußballpofi werden. Hilfe bekommt er von Yasin Öztekin, der 2011 mit dem BVB Deutscher Meister wurde.

Rund 50 Zuschauer sind an diesem Samstagnachmittag in das kleine Stadion von Sporting Heerlen in den Niederlanden gekommen, um das Vorbereitungsspiel der U18 von Heerlen gegen die gleichaltrige Konkurrenz von Fortuna Sittard anzusehen. 3:1 siegen die Gäste aus Sittard, Spieler des Spiels ist mit einem Tor und vielen guten Aktionen Baran Yilmaz.

Der 16-Jährige ist auch der Grund, wieso die Tribüne für ein Jugendspiel so gut gefüllt ist. Viele Zuschauer sind für Yilmaz gekommen, denn der Mönchengladbacher ist im Sozialen Netzwerk TikTok ein Star. Mehr als eine Million Follower hat der Mittelfeldspieler von Fortuna Sittard bereits auf TikTok hinter seinem Account versammelt. Eine Zahl, die den jungen Mann selbst beeindruckt. „Es ist schon ein bisschen wahnsinnig, dass eine Million Menschen einem 16-Jährigen in den Sozialen Netzwerken folgen und sich anschauen, wie ich so meinen Tag verbringe.“

Auf TikTok ist Baran Yilmaz unter dem Namen „by40_official“ zu finden. Foto: TikTok/by40_official

INFO 15 Millionen Deutsche nutzen TikTok TikTok Die 2016 gegründete Social-Media-Plattform ist auf kurze Videoclips fokussiert und vor allem bei einer jungen Zielgruppe beliebt. Nutzer Weltweit nutzen etwa eine Milliarde Menschen TikTok. In Deutschland sind es mittlerweile 15 Millionen.

Die meisten Follower sind also regelmäßig hautnah dabei, wenn der angehende Abiturient täglich über sein Leben und damit auch über sein liebstes Hobby postet: Fußball. „Wenn ich nicht spielen oder trainieren kann, bin ich ehrlich gesagt nicht ich selbst“, sagt Baran Yilmaz, der mehrere Jahre in Nachwuchsleistungszentren des MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen verbracht hat und auch schon für den KFC Uerdingen am Ball war.

Der ganz große Durchbruch blieb dem Linksfuß aber bislang noch verwehrt. Doch das soll sich jetzt ändern. Der Wechsel in die Provinz Limburg soll der Anfang einer Profikarriere sein. „Ich bin in Sittard sehr glücklich. Der niederländische Fußball entspricht viel mehr meinem technischen Spielstil und ich weiß, dass hier die Jugendspieler viel größere Möglichkeiten haben, im Profifußball anzukommen.“

Ein Fahrer bringt den Nachwuchsspieler mehrmals in der Woche von Mönchengladbach zu den Trainingseinheiten und Spielen ins 70 Kilometer entfernte Sittard. „Mein Vater unterstützt mich sehr bei meinem Traum, Profifußballer zu werden“, sagt Baran Yilmaz. Dazu gehört auch ein eigenes Fitnessstudio im Elternhaus in Mönchengladbach, ein Personaltrainer und Trainingseinheiten mit türkischen Fußballgrößen wie Yasin Öztekin.

Baran Yilmaz im Training mit dem Fußballprofi Yasin Öztekin. Foto: Roman Macher

Der Kapitän des türkischen Zweitligisten Göztepe weiß wie schwer es ist, wenn man einmal das Prädikat „Top-Talent“ erhält. 2009 wurde Öztekin von Jürgen Klopp zum Profitraining bei Borussia Dortmund berufen. Trotz Meisterschaft mit dem BVB gelang dem heute 35-Jährigen erst drei Jahre später bei Galatasaray Istanbul der große Durchbruch. Im Sommer trainierten Öztekin und Yilmaz zusammen in der Türkei. Der Ratschlag des Ex-BVB-Spielers: „Man muss ein klares Ziel haben im Fußball. Baran ist sehr fleißig und diszipliniert. Mit dieser Einstellung wird er es irgendwann zum Profi schaffen“, ist sich Öztekin sicher.

Mit Namensvetter Burak Yilmaz spielt in der Profi-Mannschaft von Fortuna Sittard ein türkischer Fußballstar, der in den vergangenen Jahren seine Qualität international unter Beweis gestellt hat. „Natürlich ist es Wahnsinn, wenn du solche Spieler im Verein hast und vielleicht kann ich ja eines Tages mit ihm zusammen in Sittard trainieren“, sagt Baran Yilmaz. Zu den Vorbildern des Mittelfeldspielers gehören aber die ganz Großen des Fußballsports. „Von der Einstellung gibt es kaum jemanden, der härter trainiert und disziplinierter lebt als Cristiano Ronaldo. Fußballerisch ist Lionel Messi jedoch unübertroffen.“

Vergleichen würde Yilmaz sich am ehesten mit Thiago Alcantara vom FC Liverpool. „Seine Spielintelligenz, Antizipationsstärke und Technik sind weltklasse“, findet Baran Yilmaz, zu dessen Stärke ebenfalls der Spielaufbau, das Umschaltspiel und sein linker Fuß zählen. Bis zum ersten Profispiel ist es aber noch ein weiter Weg. Tägliches Training gehört für den 16-Jährigen deshalb zum Alltag.

Baran Yilmaz. Foto: Roman Macher

5:50 Uhr aufstehen, 6 Uhr Training im hauseigenen Fitnessstudio, dann eine physiotherapeutische Behandlung und ab in die Schule, bevor es mittags zum Training nach Sittard geht. „Ja, mein Tag ist sehr voll“, sagt Baran Yilmaz, der möglichst bald schon mit der U21 oder den Profis in Sittard trainieren will. Das Talent dazu hat der gebürtige Mönchengladbacher, wurde er doch erst kürzlich vom türkischen Fußballverband zu einem Sichtungslehrgang der U17-Nationalmannschaft eingeladen.