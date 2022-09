DEL : Berlin feiert ersten Saisonsieg nach Comeback-Krimi

Köln Titelverteidiger Eisbären Berlin hat in der DEL im dritten Spiel den ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren - dabei aber reichlich Nerven gezeigt. Auch München tat sich gegen Iserlohn lange schwer.

In der Mercedes-Benz Arena trafen zunächst Kevin Clark (9.), Mauer (18.), Zachary Boychuk (28.) und Giovanni Fiore (31.) zur komfortablen Berliner Führung, ehe Magnus Eisenmenger (42.), Dylan Wurck (52.) und Brett Breitkreuz (59., 60.) den Meister ins Wanken brachten. Julian Melchiori erlöste die Eisbären in der Overtime (62.).

Die Münchner gerieten am Seilersee schon nach 81 Sekunden durch Chris Brown in Rückstand, dominierten danach das Geschehen auf dem Eis deutlich, scheiterten aber immer wieder an Iserlohns Torhüter Andreas Jenike. Erst in der 45. Minute gelang Nationalspieler Frederik Tiffels der Ausgleich - mit dem 35. Münchner Torschuss. Nur 53 Sekunden später drehte Yasin Ehliz das Spiel, Austin Ortega (57.) und Philipp Krening (60.) erhöhten.