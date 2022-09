Lokalderby im Handball : HSV Wegberg mit deutlichem Sieg gegen Nachbar Erkelenz

Der HSV Wegberg dominierte den TV Erkelenz. Foto: Nipko

Handball-Bezirksliga Erkelenz tritt zum Lokalderby nur mit sieben Spielern an, entsprechend leichtes Spiel hat der HSV Wegberg. Tabellenführer ist nach einem Sieg gegen den Turnklub Krefeld der ASV Rurtal-Hückelhoven.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

In der Bezirksliga der Herren stand am Wochenende ein Lokalderby an: Der HSV Wegberg empfing den TV Erkelenz. Die Gastgeber gingen gegen den TVE durchaus favorisiert in die Partie. Erst recht, da Erkelenz mit nur sieben Feldspielern beim HSV antrat – abgesehen von der Torwartposition war der älteste Erkelenzer dabei gerade einmal 20 Jahre alt. Entsprechend wurde die Partie zur klaren Angelegenheit für den HSV. „Es ist uns gelungen, von der ersten Minute an dominant und schnell zu spielen“, sagte Wegbergs Co-Spielertrainer Matthias Couson, dessen Mannschaft nach nur 15 Minuten mit 15:5 führte. „Wegberg lief uns sowohl auf dem Feld als auch vom Ergebnis schnell davon“, sagte TV-Spielertrainer Sascha Greifendorf. Dazu fiel der einzige Kreisläufer der Erkelenzer im ersten Durchgang verletzungsbedingt aus Zur Pause führte Wegberg bereits mit 22:7.

Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich nicht mehr so deutlich. Die Gastgeber bestimmten zwar weiter das Geschehen, Erkelenz hielt aber phasenweise – gerade in der Mitte der zweiten Halbzeit – gut mit. Am Ende stand dennoch ein deutlicher 45:20-Sieg für den HSV, bei dem Rückraumspieler Lukas Bertrams mit 15 Toren bester Schütze war. Es war zugleich der erste Saisonsieg.