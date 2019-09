Kreis Heinsberg : MultiBus online buchen – Testbetrieb startet am 1. Oktober

Kreis Heinsberg Ab dem 1. Oktober besteht die Möglichkeit, den MultiBus der WestVerkehr GmbH (west) rund um die Uhr online zu buchen. Das teilt die west mit.

Die Grundidee beim MultiBus ist, zu bestimmten Zeiten die Nutzung des Busangebotes der WestVerkehr erheblich zu erleichtern. „Die MultiBus-Zentrale ist weiterhin erreichbar montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 22 Uhr“, erklärt Udo Winkens, Geschäftsführer der west. „Die Buchung ist neben dem Online-Portal auf dem PC natürlich auch mit mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets möglich“, erklärt Gregor Kurth, IT-Koordinator bei der west. Über die Webseite www.west-verkehr.de gelangt man via Verlinkung direkt zur Login-Seite des MultiBus-Onlinetools. Über diese kann sich der Nutzer registrieren und die Buchung vornehmen. Bedienungshinweise auf der Buchungsseite helfen bei der Nutzung, alternativ kann man sich direkt über https://west-multibus.de/howto informieren. Bis zum 31. Oktober befindet sich die Plattform zunächst in der Erprobungsphase.

Eine neue Infobroschüre über den Multibus ergänzt das Angebot der west. Erhältlich sind die kostenlosen Broschüren in allen Rathäusern der Städte und Gemeinden im Kreis Heinsberg, bei der Kreisverwaltung in Heinsberg sowie in den west-Kundencentern in Geilenkirchen und Erkelenz, die jeweils direkt am Bahnhof zu finden sind.