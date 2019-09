Worte zur Woche : Der Wettbewerb um die knappe Ressource Landarzt

Kreis Heinsberg Die ländlichen Regionen konkurrieren untereinander um die Landärzte. Die Kommunen sollten mit ihren Vorzügen werben.

Landärzte sind die Retter in der Not. Sie helfen Patienten, die häufig schon im fortgeschrittenen Lebensalter sind, kaum noch mobil und von moderner Medizin meilenweit entfernt. Landärzte kümmern sich auch um Menschen, die niemanden mehr haben, der sich um sie kümmern könnte.

Leider gibt es immer weniger Landärzte im Kreis Heinsberg. Das liegt unter anderem daran, dass den Medizinern in der Provinz im Gegensatz zu ihren Kollegen in den großen Städten nicht das große Geld winkt. Außerdem hat das Modell des Landarztes, der rund um die Uhr für die Patienten da ist, ausgedient. Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, Freizeitmöglichkeiten und Verkehrsanbindung scheinen heute vielen wichtiger zu sein.

Zwar gibt es beim Blick auf die Lage bei den Hausärzten im Kreis Heinsberg noch keine akute Notlage. Doch – um in der Medizinersprache zu bleiben – dem Patienten „Landarzt“ geht es schlecht. Schon jetzt könnten 11,5 offene Hausarztstellen im Kreis Heinsberg sofort besetzt werden – würden sich denn geeignete Kandidaten melden. Auch das hohe Durchschnittsalter der Hausärzte im Kreis Heinsberg (56,4 Jahre) ist ein großes Problem. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellte bei seinem Besuch in Heinsberg fest: „Wenn man das Alter der Ärzte hier sieht, kann man nervös werden.“

Mit neu geschaffenen Studienplätzen, Niederlassungs- und Investitionszuschüssen, Quereinstiegsförderung und dem neuen Landarztgesetz hat das Land NRW bereits Vorarbeit geleistet. Ausreichen wird das nicht. Kreis und Kommunen sollten nun an einem Strang ziehen und Perspektiven erarbeiten, wie junge Ärzte etwa durch das soziale Umfeld oder die Möglichkeit zur Arbeit mit flexiblen Zeitkontingenten in hausärztlichen Versorgungszentren und Praxisgemeinschaften für den Kreis Heinsberg gewonnen werden können.

Der Landärztemangel gilt für ganz Deutschland. Die ländlichen Regionen konkurrieren deshalb untereinander um die rare Ressource Arzt. Der simpelste Anreiz ist Geld. Doch ein günstiges soziales Umfeld wirkt nachhaltiger als Geldanreize. Deshalb ist der Vorschlag von Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen sinnvoll, auf angehende Ärzte, die in der Heimat Abitur gemacht haben, zuzugehen, um sie zurück in den Kreis Heinsberg zu locken.

Hilfreich ist dabei, wenn die Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg ihre einzigartigen Vorzüge herausstellen, wie zum Beispiel den hohen Wohn- und Freizeitwert in Wegberg, die gute Gastronomie in Wassenberg, hervorragende Einkaufsmöglichkeiten in Hückelhoven und das vielfältige kulturelle Angebot in Erkelenz. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) des Kreises Heinsberg kann dabei eine wertvolle Hilfe sein. Damit auch angehende Ärzte wissen, dass der Kreis Heinsberg „spitze im Westen“ ist.