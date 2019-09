Online Orientierung finden : Neue Webseite für den Kreis Heinsberg

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft WFG Heinsberg startet eine neue Internetseite. Sie bündelt verschiedene Themen, die den Kreis Heinsberg betreffen und bietet so nicht nur Neuzugezogenen Orientierung.

„So stellt man sich heute die moderne Darstellung eines Kreises und einer WFG vor“, bermerkt Landrat Pusch, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der WFG bei der Präsentation der neuen Internetpräsenz. In einer Bündelung verschiedenster Informationen, werden informative und emotionale Aspekte des Lebens im Kreis beleuchtet. Angesprochen werden sollen Bewerber, die im Kreis Heinsberg arbeiten, aber auch hier wohnen und leben wollen. Der Kreis mit seinen zehn Städten und Gemeinden findet sich gegliedert in unterschiedliche Bereiche wieder. „Hier finden Sie alles, was Menschen, die beabsichtigen, in den Kreis Heinsberg zu ziehen, als ersten Einstieg brauchen“, erläutert der Geschäftsführer der WFG Ulrich Schirowski. In neun Themenfeldern sind weiterführende Informationen abrufbar. Über eine Karte der „10 Kommunen“ können die jeweiligen Internetseiten aufgerufen werden. „Lage und Verbindungen“ geben mit Karten und Fahrplänen Übersicht zu Verkehrswegen. „Wohnen“ zeigt über eine Verlinkung aktuell angebotene Mietwohnungen und Häuser. „Alt und Jung“ gibt einen Überblick über Betreuungsangebote für Kinder sowie Schulen, ebenso Pflegeangebote für Senioren. „Arbeiten“ zeigt Unternehmen als Standortpartner. „Freizeit, Erholung und Kultur“ gibt einen Überblick über Veranstaltungen im Kreis. Mit „Leben“ kann das Vereinsangebot der Städte abgerufen werden. Auch die Kategorien „Einkaufen und Gastronomie“ und „Gesundheit und Sport“ sind vertreten. „Es ist eine sich ständig aktualisierende Infoseite für den Kreis und die Bürger hier, weil einfach viele vernetzt sind“, sagt Landrat Pusch. Die Menschen sollen damit wichtige Erstinformationen erhalten, zugleich jedoch auch Lust auf das Leben, Wohnen und Arbeiten im Kreis bekommen. Das digitale Angebot bildet die Ergänzung der Marketing-Kampagne „Spitze im Westen“, welche die WFG gemeinsam mit 25 Unternehmen am Standort Kreis Heinsberg umsetzt. „Der Hintergrund ist, dass sich der Arbeitsmarkt von einem Nachfrage- zu einem Anbietermarkt entwickelt hat“, umreißt Landrat Pusch und erklärt, dass noch vor wenigen Jahren Bewerber in einem Unternehmen gefragt wurden: „Warum möchten Sie bei uns arbeiten?“. Aktuell dreht sich aufgrund der starken Nachfrage an Fachkräften die Situation um und Bewerber fragen die Unternehmer: „Warum soll ich bei Ihnen arbeiten?“. Gedacht ist die neue Seite als Zusammenführung bislang eher diffuser Informationsvielfalt. Nützliche links rücken Aktuelles in greifbare Nähe. Bildergalerien und Videos vermitteln das Lebensgefühl im Kreis. „Auch für Menschen, die schon lange im Kreis leben und sich eigentlich auskennen, ist es eine interessante Sache, um sich gebündelte Informationen zu holen“, betont Axel Wahlen von der WFG.