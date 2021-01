Geld vom Land NRW : 5,8 Millionen Euro für Straßen und Mobilität

Das Land NRW finanziert im Kreis Heinsberg unter anderem den Bau der Landstraße 117 neu als Ortsumgehung von Ratheim und Millich – im Bild der Kreisverkehr an der L117/Am Landabsatz in Hückelhoven. Foto: Uwe Heldens

Erkelenzer Land Land und Kreis finanzieren Bau der L117n als Ortsumgehung von Ratheim und Millich gemeinsam.

Für Straßenbau und Mobilität gingen im vergangenen Jahr knapp 5,8 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen an den Kreis Heinsberg und seine zehn Städte und Gemeinden. Das teilt der Heinsberger Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen (FDP) mit. Das sei ein klares Signal für den ländlichen Raum. Die NRW-Koalition fördere nicht nur Projekte in Großstädten, sondern investiere ganz bewusst in die Infrastruktur des ländlichen Raums.