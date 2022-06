Koalitionsvertrag steht : So will die neue schwarz-grüne NRW-Regierung starten

Düsseldorf In nur drei Wochen haben CDU und Grüne den ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen fertiggestellt. Jetzt soll es ganz schnell gehen, bis Hendrik Wüst zum Ministerpräsidenten der neuen Regierung gewählt wird.

Obwohl die beiden Gruppierungen Neuland betreten hatten, brauchten sie nur gut drei Wochen, um weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit die Grundlagen für die weitere Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren zu legen. Die Wahl in NRW liegt gerade einmal fünfeinhalb Wochen zurück. In diesem rekordverdächtigen Tempo soll es nun weitergehen. Am Samstag sollen zwei Parteitage in Bonn (CDU) und Bielefeld (Grüne) das Vertragswerk beschließen, ehe dann der Landtag am Dienstag den CDU-Politiker Wüst zum Ministerpräsidenten des neuen Bündnisses wählen soll. Bereits einen Tag später soll die nordrhein-westfälische Landesregierung im Landtag vereidigt werden.

Auch für die Fraktionen stehen nun spannende Tage und Wochen an. Zunächst geht es darum, welche Partei den Vorsitz in welchem Ausschuss bekommt. Fest steht bereits die Zahl: So wird die CDU neun Vorsitze beanspruchen, die SPD sechs, Grüne vier, FDP und AfD jeweils einen. Als gesichert gilt in diesem Zusammenhang, dass sich die FDP um den Vorsitz im Rechtsausschuss bemühen wird. In der abgelaufenen Legislaturperiode hatte das Amt der Landtagsabgeordnete Werner Pfeil bekleidet. Dieser weiß schon um eine neue Aufgabe in der anstehenden Legislaturperiode: Nachdem sich FDP und SPD darauf verständigt haben, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (Pua) zur Flut entgegen erster Bedenken der Sozialdemokraten doch fortzuführen, wird Pfeil nach Aussagen seines Fraktionschefs Henning Höne weiterhin Obmann der FDP in dem Gremium sein, das die Versäumnisse bei der verheerenden Flut im Juli 2021 aufarbeiten soll.