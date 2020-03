„Mutmacher“ in der Corona-Krise : Landrat Pusch lädt Udo Lindenberg in den Kreis Heinsberg ein

Düsseldorf Der Landrat des Kreis Heinsberg, Stephan Pusch, hat Popstar Udo Lindenberg eingeladen. Es wäre toll, wenn Lindenberg vorbeikäme, um den Menschen Mut zu machen, sagte Pusch in einer Videobotschaft auf Facebook.

Pusch sagte, er habe an diesem Sonntag fast eine halbe Stunde lang unter der Dusche mehrere Songs von Lindenberg gehört, etwa „Mein Ding“ oder „Durch die schweren Zeiten“ – diese Musik sende positive Signale aus. „Jeder von uns braucht Motivation“, sagte Pusch (51) weiter. Lindenberg stehe dafür, Mut statt Angst zu machen. „Udo, auch die ganze rechte Scheiße, die wir im Augenblick in Deutschland haben, die kommt ja hauptsächlich durch das Thema Angst machen.“

Pusch veröffentlicht aktuell täglich Videobotschaften auf Facebook an die Bevölkerung, um über die aktuelle Lage rund um das Coronavirus zu informieren. Der Kreis ist am stärksten in Nordrhein-Westfalen betroffen, was die Zahl der Infektionen angeht. Deshalb würden die Menschen „ein bisschen ausgegrenzt“, erklärte Pusch.