Debatte um Borussia-Spiel : „Ich fahre auf jeden Fall ins Stadion“

Das Stadion Borussia-Park in Mönchengladbach wurde 2004 eröffnet. Foto: Jana Bauch / Andreas Krebs

Mönchengladbach Der Kreis Heinsberg ist besonders von der Coronavirus-Epidemie betroffen. Trotzdem findet wenige Kilometer entfernt das Borussen-Derby statt. Virologen sind besorgt, so mancher Fan und die Stadt Mönchengladbach haben keine Bedenken.

Alex Bauer ist zweifellos der bekannteste Fan Borussia Mönchengladbachs aus dem Kreis Heinsberg. Kein Wunder, denn sein Brachelen-Banner hat der 40-jährige Brachelener Lokalpatriot schon in vielen Stadien der Welt aufgehängt – nicht nur im Gladbacher Borussia-Park. Bei sämtlichen Partien der Fohlen ist Bauer dabei. Fußball im Allgemeinen und Borussia Mönchengladbach im Besonderen sind sein Leben. Von daher kann er, vorsichtig ausgedrückt, mit der aktuellen Offerte Borussias nichts anfangen.

Wegen des Coronavirus hat der Verein allen Karteninhabern aus dem von dem Virus besonders betroffenen Kreis Heinsberg angeboten, freiwillig auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag zu verzichten. Dafür würde Borussia nicht nur den Eintrittspreis erstatten, sondern – quasi als Belohnung – für Borussias nächstes Europapokalspiel eine Freikarte spendieren. „Ich fahre auf jeden Fall zum Spiel“, sagt Bauer: „Das ist für mich völlig undenkbar.“

info Bereits verschobene Veranstaltungen - Leipziger Buchmesse - Goldene Kamera - ProWein-Messe - Tourismusmesse ITB - Hannover Messe - Bildungsmesse didacta - Deutscher Pflegetag - Hamburger Beatles-Festival - Musikmesse Frankfurt - Kölner Fitnessmesse Fibo - Husky-Rennen auf Usedom

Kein Verständnis für Borussias Angebot hat auch Klaus Gurniak aus Wegberg, der sich per E-Mail an unsere Redaktion gewandt hat: „Wären wir Heinsberger schwarz oder Asiaten, würde jeder von Rassismus sprechen, aber mit uns kann man das ja machen.“ Wegbergs Bürgermeister Michael Stock (SPD) kritisierte in einem Brief an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dessen Haltung, dass Heinsberger Fans besser nicht das Spiel besuchen sollten, um andere Gäste vor einer denkbaren Infektion zu schützen. Stock schrieb: „Damit sorgen Sie dafür, dass die Menschen hier aufgrund ihres Wohnsitzes im Kreis Heinsberg von anderen Menschen gemieden oder gar diskriminiert werden.“

Die SPD-Opposition im NRW-Landtag fand ebenfalls drastische Worte: Das Krisenmanagement der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Umgang mit dem Coronavirus sei ungenügend. Es fehle eine schlüssige Strategie. Für die Risikobewertung und vereinzelte restriktive Maßnahmen seien keine einheitlichen Kriterien erkennbar, kritisierte die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa Kapteinat.

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) äußerte sich in einer Videobotschaft am Freitagmorgen verwundert über die Entscheidung des Mönchengladbacher Gesundheitsamts, das Topspiel überhaupt stattfinden zu lassen. Während im Kreis Heinsberg noch mindestens bis zum Ende der kommenden Woche alle Schulen und Kitas geschlossen bleiben müssten, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, finde wenige Kilometer weiter eine Großveranstaltung statt. „Ich würde mir natürlich wünschen, dass man das mal näher erklärt“, sagte Pusch.

Insbesondere mit Blick auf Großveranstaltungen sehen Mediziner und Wissenschaftler längst drastischere Maßnahmen geboten, um die Ausbreitung des Coronavirus zumindest zu bremsen. „Volle Stadien mit Zehntausenden von Fans – gerade in Gegenden wie dem vom Coronavirus jetzt stark betroffenen Rheinland – müssten aus medizinischer Sicht eigentlich gestoppt werden“, sagte Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Berliner Charité, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

In Dänemark, der Schweiz und Italien sind Fußballspiele derzeit nur möglich, wenn alle Zuschauer den Stadien fernbleiben. So kam es in der italienischen Serie A bereits zu einigen Geisterspielen. Italien hat die meisten Infektionsfälle in Europa: mindestens 4600. Die Schweiz kommt bisher auf 120, Dänemark auf zehn. In Deutschland liegt die Zahl bei mehr als 600, davon entfallen allein 358 auf NRW.

Die Stadt Mönchengladbach bekräftigte am Freitag noch einmal ihre Entscheidung, das Topspiel stattfinden zu lassen. „Die Situation ist mit vier Coronavirus-Infektionen in Mönchengladbach sehr überschaubar“, sagte Stadtsprecher Wolfgang Speen: „Unsere Gesundheitsaufsicht ist zu der Erkenntnis gelangt, dass von der Veranstaltung kein erhöhtes Risiko ausgeht. Wir gehen davon aus, dass alle positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen sich in Quarantäne befinden und niemand das Spiel besucht.“ Auch älteren und chronisch kranken Personen empfiehlt die Stadt, zu Hause zu bleiben.

Im Borussia-Park sind derweil die 50 Toilettenanlagen mit Hygienemittelspendern ausgestattet worden. Die Handläufe an den Treppen wurden am Freitag mit Spezialtüchern gereinigt. Das soll auch am Samstag während des Spiels regelmäßig passieren. „Wir orientieren uns an den Empfehlungen der Stadt und des Gesundheitsamts“, sagte Borussias Sprecher Markus Aretz. Bisher haben nicht ganz 100 Fans aus dem Kreis Heinsberg das Angebot wahrgenommen, Tickets zurückzugeben und einzutauschen. Die Karten, die zurückgehen, kommen wieder in den Verkauf.