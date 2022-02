Düsseldorferin in TV-Show : Emely aus Düsseldorf will RTL-Superstar werden

Düsseldorf Die 15-Jährige Emely ist schon mit Udo Lindenberg aufgetreten und will die Jury am Samstag mit ihrer Stimme überzeugen. Konkurrenz kommt aus Neuss und Duisburg.

Bereits mit vier Jahren wollte die junge Rheinländerin unbedingt auf die Bühne und trat einem Kinderchor bei, mit dem sie ganz besondere Erlebnisse verbindet. Über längere Zeit ging Emely in Begleitung ihres Chores mit Sänger Udo Lindenberg auf Tour und war als Solo-Sängerin Teil seiner „Panikfamilie“. Auf Konzerten mit vielen Zuschauern schnupperte Emely daher schon früh Show-Luft und möchte ihre Bühnen-Erfahrungen nun mit einem DSDS-Casting krönen. Singen wird sie „We don’t have to take our Clothes off“ von Ella Eyre.