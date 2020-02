Stephan Pusch : Der Landrat-Videostar aus dem Kreis Heinsberg

Landrat Stephan Pusch gibt ein Pressestatement. Foto: dpa/Henning Kaiser

Gangelt Landrat Stephan Pusch informiert die Bevölkerung regelmäßig bei Facebook über die neuesten Entwicklungen zum grassierenden Coronavirus. Seine Transparenz wird geschätzt und dient als Blaupause für gutes Krisenmanagement.

Seinen ersten öffentlichkeitswirksamen Auftritt hatte Stephan Pusch am Aschermittwoch. Es war bei der Pressekonferenz des NRW-Gesundheitsministeriums kurz nach Bekanntwerden der ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Heinsberg. Pusch saß in einer Reihe mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sowie den Virus-Spezialisten Dieter Häussinger und Jörg Timm. Mehrere Kameras waren auf die Herren gerichtet. Mit den meisten Redeanteil hatte Stephan Pusch. In leicht rheinischem Singsang erklärte er den Journalisten, welche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus derzeit getroffen werden, wie viele Infizierte es gibt und was künftig getan werden muss. Zwischendurch scherzte er mit dem Gesundheitsminister, verlor dabei aber nie seinen Ernst der Sache gegenüber: „Wir haben die Strukturen, die es braucht, um die Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen.“

Denn Pusch weiß, dass dem Kreis Heinsberg eine wichtige Rolle bei der Krisenbewältigung zukommt. Heinsberg wird immer der Ort sein, an dem der Erreger Sars-CoV-2 zum ersten Mal in NRW aufgetreten ist. In Bayern trat das Virus erstmals in Deutschland auf. Doch die Situation vor Ort war eine andere. In Bayern waren die Infizierten schnell gefunden, sie arbeiten alle in derselben Firma und steckten sich höchstwahrscheinlich alle bei einer chinesischen Kollegin an. Die Erkrankten sind mittlerweile wieder genesen. In Heinsberg ist der Ausgangspunkt des Virus mutmaßlich eine Karnevalssitzung. 300 Gäste, deren Kontaktpersonen nicht nur vor Ort waren. Die Bevölkerung ist verunsichert. Die Familie des Ehepaars, das als Erstes positiv auf das Virus getestet wurde, wird im Dorf gemieden. Die Stimmung ist gedrückt. Transparenz ist gerade in diesen Zeiten wichtig.

DANKE Wer sind die stillen Helden❤️? In der aktuellen Situation muss auch mal Danke gesagt werden, so Landrat Stephan Pusch. Gepostet von Kreis Heinsberg am Freitag, 28. Februar 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Pusch dreht kleine Videoclips, die er über Facebook und Youtube verbreitet. Darin informiert er die Bürger über die Neuigkeiten aus dem Krisenstab. Er sitzt dabei immer in einem Büro in der Kreisverwaltung. Im Hintergrund hängt ein großes Foto eines Fördergerüsts der Zeche Sophia-Jacoba. Die Zeche wurde 1997 stillgelegt. In seinen Videos erklärt Pusch etwa, warum der Kreis nicht mehr nach jeder Kontaktperson suchen lässt, um sie in häusliche Quarantäne zu schicken. In einem Clip rügte er den WDR, der kurz zuvor eine Falschmeldung in die Welt posaunt hatte, der zufolge der Kreis Heinsberg zum Sperrbezirk erklärt werden soll. Solange er hier etwas zu sagen habe, werde es keinen Sperrbezirk geben, sagte Pusch. In einer Pressekonferenz stellte er später klar, es habe ein Missverständnis zwischen ihm und dem WDR-Reporter gegeben. Auf derselben Pressekonferenz schaute Pusch auch nach einigen Minuten auf seinen Notizzettel und ließ die anwesenden Journalisten über die Mikrofone wissen, dass er kurz nachschauen wolle, ob er noch etwas vergessen habe.

Die Aufklärung ist derzeit das wichtigste Deeskalationsinstrument des 51-jährigen CDU-Politikers, der zuletzt 2014 in seinem Amt bestätigt wurde. Landrat ist Pusch seit 2004. Die kleinen Erklärvideos machen ihm sichtlich Freude. So begann er sein Danksagungsvideo an die „stillen Helden“, die Ärzte und Pfleger, mit den Worten: „Guten Morgen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, da simmer wieder, hätte ich jetzt fast gesagt.“

Falschmeldung WDR! Achtung: Der WDR hat die Information veröffentlicht, dass Sperrbezirke eingerichtet werden. Das ist eine Falschmeldung. Landrat Stephan Pusch klärt auf. Gepostet von Kreis Heinsberg am Freitag, 28. Februar 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In den Kommentaren erhält Pusch für seine unaufgeregte, freundliche Art viel Lob. Ein Nutzer schreibt: „Guter Job und souveräne Arbeit. Richtiger Mann, richtiges Team, super Verwaltung.“ Ein anderer: „Ein riesiges Danke an unseren Landrat.“ Und ein weiterer meint: „vorbildliche Informationspolitik“. Pusch zeigt im Kleinen, was eigentlich im Großen funktionieren müsste. Während sich die Bundespolitiker hinter Worthülsen verstecken, die eigentlich niemand so richtig versteht, wählt Pusch die Worte, die es braucht, damit wirklich jedem klar ist, was er meint. Es wirkt nie einstudiert, das macht es so erfrischend und ehrlich.