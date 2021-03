Corona-Zahlen im Kreis Heinsberg : Ein weiterer Corona-Toter in Erkelenz

Erkelenzer Land Aus Erkelenz meldet das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Corona-Toten. Doch die 7-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch, 17. März 2021, leicht gesunken.

(hec) Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist am Mittwoch (Stand: 17. März, 9 Uhr) leicht auf 49,7 pro 100.000 Einwohner gesunken. Am Vortrag lag sie nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 50,5.

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 174 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 57 in Hückelhoven, 50 in Erkelenz, 40 in Wegberg und 27 in Wassenberg.