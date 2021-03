Corona-Pandemie im Erkelenzer Land : Kreis bietet Schulungen zu Antigen-Schnelltests an

Erkelenzer Land Am Montag, 15. März 2021, berichtet das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg von 165 Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Das Gesundheitsamt bietet ab sofort ein Schulungsangebot zur Abnahme von Antigen-Schnelltests an. Es richtet sich an Personen, die im Rahmen eines Testangebotes oder innerhalb ihres Betriebes Antigen-Schnelltests an anderen vornehmen werden. In der fachkundigen Einweisung wird die Handhabung der Tests, die Ergebnisauswertung sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen besprochen. Die Schulung dauert etwa 30 Minuten. Interessierte können sich online zu einem Termin anmelden unter www.kreis-heinsberg.de. Der Link zur Anmeldung befindet sich unter dem Button „Bürgertestung“.