Corona im Kreis Heinsberg : Impfzentrum wegen Sturm dicht, Inzidenz bei 43,8

Erkelenz Wegen des starken Windes war das Risiko für die Verantwortlichen am Donnerstag zu groß. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg bleibt derweil deutlich unter der 50er-Marke.

(cpas) Der starke Wind hat am Donnerstag das Impfzentrum des Kreises Heinsberg in Erkelenz lahmgelegt. Am Mittag entschieden die Verantwortlichen, dass das Risiko zu groß sei. „Die für die Anmeldung und Nachbetreuung genutzten Zelte bieten bei den aktuellen Windstärken nicht ausreichend Sicherheit“, sagte Thomas Kähler, Leiter des Impfzentrums. Am Freitag soll aber alles wieder wie gewohnt laufen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sollen Menschen, die am Donnerstag einen Impftermin gehabt hätten, zur gleichen Uhrzeit am Freitag noch einmal kommen. Sie erhalten dann ihre Impfung. Wer das zeitlich nicht schafft, muss allerdings einen neuen Termin vereinbaren.

Derweil gab es am Donnerstag (Stand: 9 Uhr) in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg 210 aktuelle Corona-Fälle – 67 in Hückelhoven, 60 in Erkelenz, 46 in Wegberg und 37 in Wassenberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag bei 43,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In dieser Woche sind bislang zwei Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, jeweils einer in Wassenberg und Gangelt.