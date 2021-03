Corona-Statistik im Kreis Heinsberg : Weiter sinkende Inzidenz-Zahl

Erkelenzer Land Die Inzidenz im Kreis Heinsberg entwickelt sich in Richtung 40. Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt nun erklärt, was Menschen tun müssen, die einen positiven Selbsttest gemacht haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg sinkt weiter. Am Freitag, 12. März, lag die Zahl bei 41,9 pro 100.000 Einwohner. Mit Blick auf die vier Städte des Nordkreises sind derzeit noch 170 akute Fälle verzeichnet (Erkelenz 43, Hückelhoven 53, Wassenberg 34, Wegberg 40). Seit dem 25. Februar 2020 gibt es im Kreisgebiet 9009 bestätige Coronafälle, 443 Menschen gelten als noch nicht genesen, 336 Menschen sind verstorben.

Das Heinsberger Kreisgesundheitsamt teilt mit, dass sich Personen mit einem positiven Schnell-/Selbsttest ohne ärztliche Beteiligung beim Testzentrum in Heinsberg-Oberbruch für einen PCR-Test anmelden können. Online über die Seite des Kreises Heinsberg (erreichbar unter www.kreis-heinsberg.de) ist eine Terminvergabe möglich, auch telefonisch können Termine unter der Rufnummer 02452 131313, jeweils 9 bis 12 Uhr) vereinbart werden. Bei der Abstrichstelle in Oberbruch vorgezeigt werden muss zum PCR-Test die Testkassette des Schnell-/Selbsttests. Der Abstrich soll nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes Heinsberg möglichst sofort, spätestens jedoch am Folgetag erfolgen.