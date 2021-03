Banner im Stadtgebiet Wegberg : Kreissportbund-Aktion soll Vereinen helfen

Wegberg Die Corona-Pandemie bringt Vereine in Bedrängnis: Sie können keine Leistung erbringen, doch um fortbestehen zu können, brauchen sie auch weiterhin Mitgliederbeiträge. Darauf macht jetzt der Kreissportbund aufmerksam.

Mit einem Banner an mehreren Standorten im Kreis Heinsberg möchte der Kreissportbund Heinsberg ein Zeichen setzen, den Vereinen den Rücken stärken und einem möglichen Mitgliederschwund entgegenwirken.

In der vergangenen Woche haben David Rosenkranz, Geschäftsführer des Kreissportbund Heinsberg, Manfred Maschke, Vorsitzender des Stadtsportverband Wegberg, und Bürgermeister Michael Stock an zwei Standorten im Stadtgebiet Wegberg das plakative Zeichen angebracht. „Wir möchten auch in unserer vereinsfreudigen Stadt mit über 120 engagierten Vereinen dafür werben, den Vereinen die Treue zu halten, auch wenn die Vereine aktuell coronabedingt die Angebote für ihre Mitglieder nicht durchführen können“, erklärte Wegbergs Bürgermeister Michael Stock. Die Vereine seien auf die Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. „Wir möchten keine Vereine verlieren. Als Stadt haben wir die Vereine zum Beispiel dadurch unterstützt, dass sie das Forum für ihre Mitgliederversammlungen nutzen konnten und der Haupt- und Finanzausschuss hat die Hallennutzungsgebühren für 2020 erlassen“, erklärte Bürgermeister Stock.