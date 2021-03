Dampflokomotiven im Erkelenzer Land : Selfkantbahn startet in die Saison

Ein Blick aus der historischen Selfkantbahn im Sommer 2018. Am Osterwochenende startet die neue Saison. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Erkelenzer Land Die traditionellen Osterfahrten halten einige Höhepunkte bereit. Start am 3. April – dann verkehren die historischen Züge der letzten schmalspurigen Kleinbahn in Nordrhein-Westfalen wieder an jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen bis Ende September.

Freunde und Fans alter Zugwaggons und Dampflokomotiven werden den 3. April herbeisehnen. Denn dann verkehren die historischen Züge der letzten schmalspurigen Kleinbahn in Nordrhein-Westfalen wieder an jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen bis Ende September durch die weite Landschaft des Selfkants.

Geschwindigkeitsrekorde werden dabei selbstverständlich keine gebrochen. Denn wenn die Züge mit ihren teilweise über 120 Jahre alten Wagen mit „atemberaubenden“ 20 km/h zwischen Geilenkirchen-Gillrath und Gangelt-Schierwaldenrath unterwegs sind, können die Fahrgäste die Beschaulichkeit des Reisens auf dem Lande wie zu Zeiten der Groß- und Urgroßeltern erleben.

Die Saison 2021 wird mit den traditionellen Osterfahrten eingeläutet – ein paar Neuerungen inklusive, die den Auftakt interessanter und attraktiver gestalten sollen. Los geht es am Karsamstag, 3. April, mit einem „Dieseltag“. Dieser stehe ganz im Zeichen der Dieselfahrzeuge, welche den ganzen Tag über – in wechselnden Zugzusammenstellungen – auf der Selfkantbahn im Einsatz sind, sagen die Verantwortlichen. Die Züge verkehren nach einem speziellen Sonderfahrplan, der auch Fotohalte für Fotografen vorsieht. Alle betriebsfähigen Güter- und Personenwagen sollen dabei eingesetzt werden, der Buffetwagen lädt Kaffee und Kuchen ein.

An den beiden Ostertagen, 4. und 5. April, wird für die kleinen Besucher eine Ostereiersuche organisiert. Denn auf der Fahrt von Schierwaldenrath nach Gillrath halten die Züge auf freiem Feld am Bedarfshaltepunkt Gelindchen für ungefähr zehn Minuten an. In dieser Zeit können sich die Kinder auf die Suche nach versteckten Ostereiern begeben, und wer ein „goldenes Ei“ findet, bekommt vom Osterhasen eine kleine Zusatzüberraschung.

Auf dem Bahnhofsgelände in Schierwaldenrath haben die Organisatoren noch weitere Highlights geplant. Ob und wie diese stattfinden können, hänge allerdings noch von den dann geltenden Corona-Bestimmungen ab, sagen sie.

Im Bahnhof Schierwaldenrath können die Gäste in der großen Fahrzeughalle eine einzigartige Sammlung historischer Dampf- und Diesellokomotiven sowie Personen- und Güterwagen aus allen Epochen der deutschen Kleinbahngeschichte besichtigen – natürlich bis auf die Fahrzeuge unter den Sammlungsstücken, die zu dem Zeitpunkt auf der Strecke im Einsatz sind.