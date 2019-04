Gefälschte Rechnungen : Handelskammer warnt vor neuer Betrugsmasche

Erkelenz Die „Zentrale Zahlstelle Justiz“ mit angelichem Sitz in Berlin verschickt zurzeit falsche Rechnungen.

Diese erwecken laut IHK den Eindruck, als kämen sie von einer öffentlichen Stelle. Tatsächlich existiere auch eine „Zentrale Zahlstelle Justiz“ in Hamm für Gerichte in Nordrhein-Westfalen, nicht aber in Berlin. Zudem befinde sich unter der genannten Adresse in Berlin in der Tat eine behördliche Kosteneinziehungsstelle der Justiz. Diese beiden Stellen hätten aber nichts mit dieser vorgetäuschten Kostenrechnung zu tun, erklärt die Kammer.