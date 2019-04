Polizei sucht Zeugen : Schlägerei an Diskothek in Himmerich

Schlägerei an Diskothek in Himmerich

Nach einer Schlägerei auf einem Parkplatz an der Diskothek in Himmerich sucht die Polizei nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Heinsberg Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern kam es am Sonntag, 28. April, gegen 5.25 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Straße Himmerich.

Wie die Polizei berichtet, geriet ein unbekannter Mann, der draußen telefonierte, mit mehreren Männern in einem Auto in Streit. Der Beifahrer des grauen BMW mit HS-Kennzeichen stieg aus und schlug dem Mann das Mobiltelefon aus der Hand. Anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen den Männern.

Zwei Frauen, die das Geschehen beobachtet hatten, wollten die Beiden auseinanderhalten und griffen in das Geschehen ein. Der Beifahrer des Autos schlug einer der Frauen daraufhin gegen den Hals und trat der anderen in den Bauch. Dann stieg der Mann wieder in das Fahrzeug ein, das in Richtung Kaphofstraße davon fuhr. Im Auto befanden sich außer dem Beifahrer noch ein Mann auf dem Fahrersitz sowie zwei Frauen und ein Mann auf der Rückbank des Fahrzeugs.