Fußball : Wichtige Dreier im Abstiegskampf

Kreis Heinsberg Bezirksliga: Beeck II gegen Roetgen 3:1, Würm-Lindern 3:0 in Ratheim, Dremmen 4:0 gegen Oidtweiler, Kückhoven 1:0 in Brand.

Das war ein erfolgreicher Spieltag für vier Vereine des Fußballkreises Heinsberg, die am 23. Spieltag ihre Spiele gewannen, und mächtig Boden im Abstiegskeller gutgemacht haben. Nur Schlusslicht Ratheim (0:3 gegen Würm-Lindern) und der 1. FC Heinsberg-Lieck (0:2 in Eicherscheid) verloren. Die Überraschung lieferte der fast schon totgesagte TuS Germania Kückhoven, der mit Rasensport Brand den Tabellenführer bezwang, und das sogar in Brand. Das Hinspiel in Kückhoven hatte Brand noch mit 2:0 gewonnen.

FC Wegberg-Beeck II – FC Roetgen 3:1 (2:0). Mit Verwunderung stellte man im Waldstadion fest, dass Chefcoach Friedel Henßen im Spiel der Reservisten gegen Roetgen die Mannschaft betreute und nicht wie sonst Markus Lehnen. Lehnen und seinem Trainerteam war unter der Woche gekündigt worden. Das mit Verstärkungen angetretene Reserveteam machte gleich richtig Dampf, und in der 12. Minute traf Sakae Iohara zum 1:0. Glück hatte dann FC-Kapitän Yves Henckes in der 19. Minute nach einer Notbremse gegen Alex Keller und mit „Gelb“ davon kam. Weniger Glück hatte in der 24. Minute Aaron Allwicher. Auch er hatte den allein aufs Tor zustrebenden Keller gefoult, und sah dafür „Rot“. Trotz Unterzahl hieß es in der 24. Minute im Anschluss an eine Ecke durch Nils Jankowski 2:0. Der eingewechselte Kelly Ayuja verkürzte per Kopf in der 75. Minute auf 1:2. Unmittelbar danach gab’s Elfmeter für Roetgen. Alex Keller trat an, scheiterte aber an Beecks Torwart Tristan Boden. Auf der Gegenseite scheiterte auch Kapitän Yves Gerrit Henckens mit einem „Elfer“, Torwart Mark Hilgers hatte gehalten. In der Nachspielzeit setzte dann Fran Lukic mit dem 3:1 den Schlusspunkt.